Denizli'de Rahvan At Yarışları Düzenlenecek

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Denizli'nin Baklan ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından rahvan at yarışları düzenlenecek. Etkinlikte 100 yarışmacı yer alacak ve 10 farklı kategoride yarışmalar yapılacak.

Denizli'nin Baklan ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından rahvan at yarışları düzenlenecek.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği toplantıda, etkinliğe çeşitli illerden 100 yarışmacının katılacağını söyledi.

Yarışların baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, ithal a ve b olmak üzere 10 kategoride yapılacağını belirten Gülsever, dereceye giren atların sahiplerine çeşitli miktarlarda para ödülü verileceğini ifade etti.

Gülsever, yarışların Konak Mahallesi'nde 15 Haziran'da yapılacağını ve tüm halkın davetli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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