Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Hijyen Skandalı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gece saatlerinde fabrikaya gitti.

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı.

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.

Ekmek fabrikasının faaliyetleri durduruldu

Ekiplerin incelemesi sonucunda ekmek üretim fabrikasında genel hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildiği öğrenildi.

İşletmenin ilgili yöneticilerine resmi yazının tebliğ edildiği ve fabrikada insan sağlığı ve gıda güvenilirliğini tehlike oluşturduğunun belirlenmesinin ardından tüm faaliyetlerin eksikliklerin giderilinceye kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan idari yaptırım süreci ile ilgili işlemler devam ediyor.