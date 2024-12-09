Denizli'de Deve Güreşi Festivali Coşkusu
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivaline çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte dereceye giren deve sahiplerine ödüller verildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde deve güreşi festivali gerçekleştirildi.
Doğan Mahallesinde düzenlenen etkinliği CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile vatandaşlar takip etti.
Güreşlerin ardından dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.