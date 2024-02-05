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Denizli'de ATV Kazası: Fotoğrafçı Okan Meydan Hayatını Kaybetti

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Denizli'de Bağbaşı Yaylası'ndan sosyal medya paylaşımı yaptıktan 2 saat sonra kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan Okan Meydan (30), hayatını kaybetti. Meydan'ın kazadan önce bölgeyi dron ile çekip sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

DENİZLİ'de Bağbaşı Yaylası'ndan sosyal medya paylaşımı yaptıktan 2 saat sonra kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan Okan Meydan (30), hayatını kaybetti.

Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan'ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı. Meydan'ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye UMKE, İtfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayladan inişte ATV'nin kontrolünü kaybeden Meydan'ın uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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