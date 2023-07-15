Denizli'de 26 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde 26 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Buldan ilçesinde O.T'nin evindeki altın ve paraların çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda zanlının kimliği belirlendi ve İzmir'in Kiraz ilçesinde yakalandı. Şüphelinin daha önce İzmir, Manisa, Denizli ve Çanakkale'de 25 farklı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.