Denizli'de 26 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Denizli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde 26 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Buldan ilçesinde O.T'nin evindeki altın ve paraların çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda zanlının kimliği belirlendi ve İzmir'in Kiraz ilçesinde yakalandı. Şüphelinin daha önce İzmir, Manisa, Denizli ve Çanakkale'de 25 farklı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.
Denizli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde 26 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Buldan ilçesinde O.T'nin evindeki altın ve paraların çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 17 yaşındaki C.B. olduğu belirlendi.
Takibe alınan zanlı, İzmir'in Kiraz ilçesinde yakalandı.
Denizli'ye getirilen ve ifadesi alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Zanlının, İzmir, Manisa, Denizli ve Çanakkale'de 25 farklı hırsızlık suçundan daha arandığı tespit edildi.