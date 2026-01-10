Haberler

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirköy ilçesinde doğal gaz çalışmaları resmen başladı. Belediye Başkanı Recep Gün, projenin ilçenin en kısa sürede doğal gaza kavuşmasını sağlayacağını belirtti.

Demirköy ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy'de yüzyılın projesini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Doğal gaz çalışmalarının başladığını ifade eden Gün, ilçenin en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını kaydetti.

Demirköy için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Gün, şöyle devam etti:

"Söz verdiğimiz gibi adım adım ilerliyoruz. İnşallah en kısa sürede evlerimiz doğal gaz ile ısınacak. İlçemizin uzun yıllardır beklediği doğal gaz projesinde saha çalışmaları resmen başlamıştır. GAZDAŞ iş birliğiyle yürütülen bu önemli proje ile Demirköy daha temiz, daha konforlu ve daha modern bir geleceğe adım atıyor."

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı