Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı

Demirköy ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy'de yüzyılın projesini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Doğal gaz çalışmalarının başladığını ifade eden Gün, ilçenin en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını kaydetti.

Demirköy için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Gün, şöyle devam etti:

"Söz verdiğimiz gibi adım adım ilerliyoruz. İnşallah en kısa sürede evlerimiz doğal gaz ile ısınacak. İlçemizin uzun yıllardır beklediği doğal gaz projesinde saha çalışmaları resmen başlamıştır. GAZDAŞ iş birliğiyle yürütülen bu önemli proje ile Demirköy daha temiz, daha konforlu ve daha modern bir geleceğe adım atıyor."