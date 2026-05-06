Dem Partili Kaya: Bu Teklif Ülkenin Kaynaklarını Küresel Sermayeye Açmak İçin Mi

(TBMM) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mart'ta Blackrock'ın CEO'su Larry Fink ile görüşmesini hatırlatarak, hemen ardından küresel sermayeye 20 yıllık vergi, devasa fon ve harç istisnaları sunan bir yasa teklifinin gündeme geldiğine dikkati çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında bugün şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

CHP'li Akay: Devlet, 'Parayı getir, düşük vergiyi öde' diyorsa, bu yaklaşım vergi adaletini çökertir

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "varlık barışı" düzenlemesinden önce "vergi cennetleri" listesinin açıklanması gerektiğini hatırlatarak, 2006 yılından bu yana bu konuda adım atılmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Aradan yirmi yıl geçti, bu liste hala açıklanmadı. Önce şu vergi cenneti ülkeler listesini açıklayın. Açıklayın ki şimdiye kadar bu yüzde 30 stopajı ödemeyen mükellefler kimmiş görelim. Siz burada varlık barışı düzenlemesini yaparken, uluslararası suç örgütlerini, uyuşturucu baronlarını, kumar baronlarını da Türkiye'ye davet etmiş olabilirsiniz. Ben daha önce bir liste açıklamıştı; kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de yakalanan kişilerin listesi… Yaklaşık yirmi metrelik bir listeydi. Bu madde geçerse, inanın o liste yüz metre olur. Kaynağı belli olmayan kara paranın sisteme girişine imkan sağlayabilecek bir düzenleme getiriliyor. Ben burada yeniden gri liste tehlikesi doğabileceğine inanıyorum. Devlet 'Parayı getir, düşük vergiyi öde, inceleme yok' diyorsa, bu yaklaşım vergi adaletini çökertir. Dürüst mükellef cezalandırılıp kayıt dışı servet ödüllendirilemez."

DEM Partili Kaya: Blackrock CEO'suyla görüşmenin ardından küresel sermayeye fon istisnaları sunan böyle bir yasa teklifinin gelmesi tesadüf mü?

DEM Parti Diyarbakır Adalet Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mart'ta Dolmabahçe çalışma ofisinde 10 trilyon dolardan fazla varlık yöneten dünyanın en büyük fon şirketi Blackrock'ın CEO'su Larry Fink ile görüştüğünü hatırlatarak "Maliye Bakanı'nın da yer aldığı görüşmede Türkiye'deki yatırım fırsatları, küresel ekonomik gelişmeler de ele alındı. Bu görüşme ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Türkiye'den çok yoğun bir sıcak para akışının yaşandığı, Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği bir dönemde yapıldığı için kamuoyunun bu görüşmenin hemen ardından küresel sermayeye 20 yıllık vergi muhabbetleri, devasa fon ve harç istisnaları sunan böyle bir yasa teklifinin önümüze gelmesi tesadüf mü?" diye sordu.

"Bu kanun teklifi halkın çıkarları gözetilerek mi yoksa Türkiye'nin kapılarını ardına kadar dev fon şirketlerine ve küresel sermayeye açıp ülkenin kaynaklarını dikensiz bir gül bahçesi olarak onlara sunmak için mi hazırlandı?" diyen Kaya, bugün ekonominin AK Parti'nin politikalarıyla geldiği noktanın ortada olduğunu söyledi."

"Sıcak para akışı sağlamak için her tuşa basılmaktadır"

Kaya, nisan ayı verileri ile birlikte yıllık enflasyonu yüzde 32.37'ye ulaştığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücretlinin, emeklinin maaşları daha yılın ilk çeyreğinde eriyecek gitti. Korkunç bir hayat pahalılığı yaşıyoruz. Jeopolitik gelişmeler, savaş, elbette ki Türk küresel ekonomik dengelerin etkisini yadsımıyoruz ancak savaş öncesinden gelen sorunları daha sadece uluslararası konjonktürle açıklamak mümkün değil, doğru da değil. Dış ticaret açığının arttığı ve bir vize sıkışan kasanın tam takır olduğu bir dönemde sırf sıcak para akışı sağlamak için her tuşa basılmaktadır. Sermayeye de ne yazık ki sonsuz olanaklar sunulmakta... Önümüzdeki bu teknik iktidarın 2008 yılından bu yana tam 8'inci kez çıkardığı varlık barışı düzenlemesi kriz dönemlerinin istisnai aracı olması gereken bu haklar maalesef AK Parti'nin ekonomi politikasının kalıcı bir yapı taşı ve finansman aracı haline gelmiş durumda."

CHP'li Ağbaba: Temiz para, bu memlekete gelmez

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, komisyondaki görüşmeler sırasında söz alarak, ekonomik iyileşmenin yolunun hukuk güvenliğinden geçtiğini vurguladı. Mevcut siyasi iklimde nitelikli yatırımcının Türkiye'yi tercih etmeyeceğini ileri süren Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette hukuk güvenliği olmadığı sürece, demokrasi olmadığı sürece, yargı bağımsızlığı olmadığı sürece para gelmez. Para kimin parası gelir biliyor musun? Şimdi yeni nesil suç çeteleri var ya, onların parası gelir. Kimin parası gelir biliyor musun? Sizin döneminizde olan bu yasa dışı bahis, yasa dışı bahis şirketlerinin altyapısını kim sağlıyor? Yurt dışındaki vesaire büyük baronlar sağlıyor. Onlar gelir buraya. Kim gelir? O yabancılar gelir. Yani gelecek temiz para bu ülkeye gelmez. Temiz para bu memlekete gelmez."

CHP'li Kış'tan "gri liste" uyarısı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, düzenlemenin vergi adaletini zedelediğini ve dürüst mükellefi cezalandırdığını savunarak, vatandaşın ekonomik faaliyetlerinin sıkı denetime tabi tutulurken, kayıt dışı sermayeye kolaylık sağlandığını ifade etti. Kış, teklife ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir taraftan vatandaşın hesabını didik didik inceliyorsunuz, diğer taraftan yüzde 0 ile yüzde 5 vergiyle yeni bir varlık barışı getiriyorsunuz. Vergisini zamanında ödeyeni cezalandırıyor, kayıt dışı hareket edeni ise sürekli ödüllendiriyorsunuz. Üstelik teklifin ilgili hükmü fiilen örtülü bir vergi affına dönüşmekte. Bildirilen varlık tutarı matrah farkını karşılıyorsa vergi ve ceza da çıkmayabilecek. Bu düzenlemeyle ekonomiye kaynak mı sağlıyorsunuz yoksa belirli çevrelere önceden hazırlanmış güvenli bir çıkış alanı mı yaratıyorsunuz? Vatandaşın, esnafın, KOBİ'nin bugün en büyük beklentisi varlık barışının ötesinde borç yapılandırmasıdır."

Kanun teklifinin geneli üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti ve CHP'nin verdiği kanun teklifi hakkında "anayasa'ya aykırılık" önergesi okutuldu. Önergeler, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Görüşmelere kanun teklifinin maddeleri üzerinde devam edilecek.

Kaynak: ANKA