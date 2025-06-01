DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi

DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi
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DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi
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DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye giderken trafik kazası geçirdi. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye gelirken trafik kazası geçirdi. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar yönetimindeki otomobil, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı ve Kalaba beldesi yakınlarındaki Çalılıgedik mevkisinde refüje çıktı.

DEM PARTİLİ VEKİL HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milletvekili Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi

DEM Partili Dindar'ın Kayseri'de oynanacak TFF 2'nci Lig play- off mücadelesi için Ankara'dan Kayseri'ye geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH ALLAH ????????????????????

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah acil şifalar versin inşallah Allah

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