DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Ankara'daki yürüyüşe katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da düzenlenen 'Ekmek ve Barış için Bütçe' yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte, asgari ücretin artırılması ve bütçenin işçi ve emekçi için adil olması gerektiği vurgulandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da partileri tarafından düzenlenen "Ekmek ve Barış için Bütçe" yürüyüşüne katıldı.

DEM Parti tarafından Cemal Süreya Parkı önünden TBMM Dikmen kapısına kadar "Ekmek ve Barış için Bütçe" yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, "Kadınlar için Bütçe", "Emekliler için Bütçe" ve "Öğrenciler için Bütçe" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

TBMM'nin Dikmen kapısının önünde açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bütçeyi kabul etmediklerini dile getirdi.

Bütçenin işçi ve emekçi için adil olmasına yönelik mücadele verdiklerini, asgari ücretin en az 46 bin lira olması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, en düşük emekli aylığının da asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tuncer Bakırhan da "İnanıyorum ki bugün burada ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, yaşamış olduğumuz bütün sorunlar konusunda da güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsek 2026 bütçesi bizlerin bütçesi olabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
