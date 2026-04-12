Dem Parti, Akbelen'deki Tutuklamaları Kınadı: "Derhal Serbest Bırakılmalarını Talep Ediyoruz"

(ANKARA) - Dem Parti, Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde verilen mücadele kapsamında Esra Işık ve bazı isimlerin tutuklanmasına tepki göstererek, "Yaşam alanları ve emek için mücadele edenlerin tutuklanmasını kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas İlçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırma kararına tepki gösteren İkizköylülerden biri olan Esra Işık'ın, ardından da başka isimlerin tutuklanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğayı talan eden şirketlere karşı yaşam alanlarını savunduğu için tutuklanan Esra Işık'a destek açıklaması yapan Umut–Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, 9 Nisan'da tutuklandı. Aksu'ya destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Hukuk Birimi Sorumlusu Doğukan Akan da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 16 Mart'ta da işçilerin hakları için mücadele eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklanmıştı."

Mahkemeler, yaşam alanları ve alınterinin değeri için mücadele edenleri değil, çıkarları için doğayı talan edenleri yargılamalıdır. DEM Parti olarak yaşam alanları ve emek için mücadele edenlerin tutuklanmasını kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Emek ve ekoloji için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz!"

Kaynak: ANKA