Dem Parti, Akbelen'deki Tutuklamaları Kınadı: "Derhal Serbest Bırakılmalarını Talep Ediyoruz"

DEM Parti, Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde tutuklanan aktivistlere tepki gösterdi. Parti, doğayı savunanların serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Dem Parti, Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde verilen mücadele kapsamında Esra Işık ve bazı isimlerin tutuklanmasına tepki göstererek, "Yaşam alanları ve emek için mücadele edenlerin tutuklanmasını kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas İlçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırma kararına tepki gösteren İkizköylülerden biri olan Esra Işık'ın, ardından da başka isimlerin tutuklanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğayı talan eden şirketlere karşı yaşam alanlarını savunduğu için tutuklanan Esra Işık'a destek açıklaması yapan Umut–Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, 9 Nisan'da tutuklandı. Aksu'ya destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Hukuk Birimi Sorumlusu Doğukan Akan da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 16 Mart'ta da işçilerin hakları için mücadele eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklanmıştı."

Mahkemeler, yaşam alanları ve alınterinin değeri için mücadele edenleri değil, çıkarları için doğayı talan edenleri yargılamalıdır. DEM Parti olarak yaşam alanları ve emek için mücadele edenlerin tutuklanmasını kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Emek ve ekoloji için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz!"

Kaynak: ANKA
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Katliam gibi zincirleme kaza! 13 kişi feci şekilde can verdi
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu