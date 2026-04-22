Yunanistan'daki Delfi Ekonomi Forumu'ndaki panelde medyadaki değişim ve güvenilirlik ele alındı

Yunanistan'ın Delfi kasabasında gerçekleştirilen Delfi Ekonomi Forumu kapsamında, 'Hızla değişen medya alanında güven ve doğruluk' konulu bir panel düzenlendi. Panelde, Anadolu Ajansı'nın hızlı haber akışının önemi ve dezenformasyonla mücadelesi ele alındı.

Yunanistan Devlet Ajansı (AMNA) Genel Müdürü Ariadni Agaça'nın moderatörlüğünü yaptığı "Hızla değişen medya alanında güven ve doğruluk" konulu panele, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Romanya Ulusal Haber Ajansı Genel Müdürü Claudia Victoria Nicolae ve Rum kesimi Haber Ajansı (KYPE) Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Frangos katıldı.

Özhan, panelde yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerin hızla yaşandığı dünyada, AA'nın da çok hızlı bir haber akışına sahip olduğunu belirterek, bu hızlı akış içerisinde dezenformasyonla mücadele ve doğru haber sağlanması için AA muhabirlerinin güvenilir kimlik bilinciyle mücadele verdiğini ifade etti.

Gazetecilerin her gün yüzlerce farklı haberle karşılaştığına ve bunların arasında dezenformasyonun da olduğuna işaret eden Özhan, "AA habercileri, nüfusun soykırıma uğradığı Gazze'de olduğu gibi haberin doğasını, verdiği temel mesajı değiştirmeden, gerçeği olduğu gibi vermek için mücadele veriyor. AA ekibi, dünyaya gerçekleri tüm çıplaklığıyla aktarmaya çalışıyor." dedi.

Yusuf Özhan, çatışma alanlarında tarafların her birinin farklı bakış açıları olabileceğine dikkati çekerek, gazetecilerin ise her zaman doğrunun peşinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Bazen doğru habere ulaşmak için acele etmemek ve sabırlı olmak gerektiğini vurgulayan Özhan, vatandaş gazeteciliğinin de geleneksel gazeteciliği beslediğini, ancak doğru bilgiyi işleyebilmek için vatandaşlardan ve sosyal medyadan elde edilen bilgiyi AA teyit ekibinin bir cerrah titizliğiyle incelediğini kaydetti.

Claudia Victoria Nicolae ise özellikle devlet haber ajanslarının amacının gençlere ulaşmak olması gerektiğini belirterek, ajansların gençlerin ilgisini çekecek şekilde yeni teknolojilere adapte olması gerektiğini dile getirdi.

Habercilikte insan unsuru nedeniyle hataların da zaman zaman yapılabileceğine işaret eden Nicolae, "Hatalarımızı çekinmeden gösterirsek, güvenilir olabiliriz." diye konuştu.

Andreas Frangos da devlet ajanslarının, ulusal sorumluluk bilinciyle çalıştığında, doğrular can sıkıcı olsa bile, doğru haber vermeleri gerektiğini vurguladı.

Ariadni Agaça ise yapay zekanın medya zeminini değiştirdiğine dikkati çekerek, dezenformasyona sıklıkla rastlanan yeni dünyada özellikle ulusal haber ajanslarının doğru haber vermekte önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
