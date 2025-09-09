DEİK ve Liberya Yatırım Komisyonu Arasında İşbirliği Mutabakatı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Liberya'nın başkenti Monrovia'da gerçekleştirdiği temaslarda, Liberya Ulusal Yatırım Komisyonu (NIC) ile mutabakat zaptı imzaladı.

Liberya Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantı ve mutabakat zaptı imza törenine, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) temsilcilerinin yanı sıra Türk ve Liberyalı iş insanları katıldı.

Törende, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türk iş dünyası ile Liberya arasındaki işbirliğini destekleyen açıklamalarda bulundu.

DEİK ile NIC arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke özel sektörleri arasında daha kurumsal bir işbirliği çerçevesi oluşturmayı ve Türk firmalarının Liberya'daki yatırım projelerine daha güçlü katılımını hedefliyor.

Toplantı kapsamında Türk ve Liberyalı şirketler arasında B2B görüşmeleri yapılarak enerji, liman işletmeciliği, otomotiv, inşaat, çevre ve atık yönetimi, banka ve finans, madencilik ve ileri teknoloji sektörlerinde işbirliği imkanları değerlendirildi.

DEİK heyeti ayrıca, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF 2025) hakkında bilgi vererek Liberyalı şirketleri etkinliğe davet etti.