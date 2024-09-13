DEİK Başkanı Nail Olpak, memleketi Burdur'da basın sohbetleri etkinliği düzenledi

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Basın Sohbetleri etkinliği, bu ay Burdur'da yapıldı. Kibyra Antik Kenti, Lisinia Doğa Proje Alanı ve Salda Gölü'nün de gezildiği programla ilgili DEİK Başkanı Nail Olpak, Genellikle İstanbul'da yapıyorduk ama bir değişiklik olsun, memleketimizde 2 günlük bir program yapalım istedik. Amacımız, ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak dedi.

Gazete ve televizyonların ekonomi muhabirleriyle belli aralıklarla sohbet toplantıları yapan Nail Olpak, bu ay etkinlik için memleketi Burdur'u seçti. Beraberindeki heyetle doğduğu Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde davul zurna ekibiyle karşılanan Nail Olpak, köy meydanında hemşehrileri ile sohbet etti. Nail Olpak daha sonra ekonomi basınının temsilcileri ile ilçedeki Kibyra Antik Kenti'ni gezdi. Burada heyete, Kibyra Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Akşam gazetecilerle sohbet toplantısı yapan Nail Olpak'a, basın mensupları tarafından doğum günü pastası kesildi. Olpak ve beraberindekiler, etkinliğin ikinci gününde Lisinia Doğa Proje Alanı ve Salda Gölü'nü gezdi. Etkinlikle ilgili konuşan Nail Olpak, İş dünyasını temsil ediyoruz. Ekonomi basınının temsilcileri ile birlikteyiz. Hem DEİK hem de MÜSİAD başkanlığım döneminde ekonomi basınının temsilcileri ile mutat şekilde sohbet toplantıları düzenliyoruz. Genellikle İstanbul'da yapıyorduk ama bir değişiklik olsun, memleketimizde 2 günlük bir program yapalım istedik dedi.

'DAHA FAZLA FARKINDALIK OLUŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Geziye kendi köyü İbecik'ten başladıklarını aktaran Nail Olpak, Devamında çok fazla bilinmeyen değerleri ön plana çıkarmak, bu seyahatimizin asıl gayelerinden birisiydi. Burdur denilince Sagalassos biliniyor ama Kibyra çok bilinen yerlerden biri değildi. Orayı gezdik, heyet çok memnun oldu. Onlar kanalıyla daha fazla farkındalık oluşacağını düşünüyoruz. Akşam Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde sohbet toplantımızı, ekonomik değerlendirmemizi gerçekleştirdik. İkinci gün Lisinia Doğa Proje Alanı ve Salda Gölü'nü gezdik. Salda ile ilgili herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Acaba Salda artık bakımsız mı Herkesin talan ettiği bir ortam mıdır yoksa belirli kontroller yapılıyor mu Basın mensuplarımız merak ediyordu. Basın mensuplarımızdan Burdur'a daha önceden gelmiş bir iki kişi vardı, diğerleri ilk defa gelmişlerdi. Ekipte 40'ın üzerinde basın mensubu vardı. Kendilerinden dinlediğimiz, değen 2 gün oldu. 'Burdur'u böyle düşünmüyorduk, kafamızda bir Burdur tahayyülü yoktu' dediler. Bu yönü ile değerli olduğunu düşünüyorum. Memleketimizde bu sohbet toplantısını yaparak bir miktar bu farkındalığı artırabildiysek mutluyuz. Amacımız, ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak. Yoksa bu sohbet toplantılarını İstanbul'da yıllardır yapıyorduk ama hem tadında yapmak hem de bunu yaparken Burdur'u onlara tanıttığımız zaman yaptığınız faaliyetleri basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyuracaksınız. Onlar gördüklerini, hissettiklerini dile getirecek. Kafalarında çok güzel bir izlenimle gittiklerini söylemek isterim diye konuştu.

HABER- KAMERA Mesut MADAN BURDUR,