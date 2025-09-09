Dede-Torun Uçuş Gösterisi: 'Pars ve Dede Air Show'

Profesyonel akrobasi pilotu 60 yaşındaki Ali İsmet Öztürk ile 5 yaşındaki torunu Pars Şener, Sivrihisar Hava Gösterileri etkinliğinde yapacakları uçuşun hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye'nin sivil havacılık tarihindeki önemli etkinliklerden biri haline gelen "Sivrihisar Hava Gösterileri", Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 20-21 Eylül'de Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde yapılacak.

Bu sene 10'uncu kez düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları sürüyor.

Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, kendisi gibi akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener'in oğlu 5 yaşındaki torunu Pars Şener ile organizasyonda gösteri uçuşu yapacak.

Torunuyla ilk gösteri uçuşuna yine aynı organizasyonda geçen yıl imza atan Öztürk, torunu Pars ile yapacakları gösterinin hazırlıklarını 180 beygir gücündeki "Husky A1-B" tipi çift kişilik uçakla sürdürüyor.

Gösteri öncesi prova uçuşları yapan ikili, "Pars ve Dede Air Show" adıyla yapacakları gösteriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatmak istiyor.

Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine, torunuyla geçen yıl yaptıkları gösterinin çok beğenilmesi üzerine bunu devam ettirmeye karar verdiklerini söyledi.

Torununun bu konuda çok meraklı olduğunu ifade eden Öztürk, emekli bir pilot olarak torunuyla beraber Sivrihisar Hava Gösterileri'ne katkıda bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

Gösterilerde her sene biraz daha farklı bir şeyler yapma arzusunu taşıdıklarını belirten Öztürk, "Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Duman sistemimiz olacak. Daha önce bu uçağımızda yok. Bu güzel bir şey olacak ayrıca bir limbo gösterimiz olacak, değişik bir gösteri. Bir kurdele var, onun altından geçeceğiz. Her geçtiğimizde uçak biraz daha alçalacak. Sonra onu pervanemizle keseceğiz. Daha önce benim yaptığım gösterilerde de olan bir parçaydı. Bunu yapmaya çalışacağız. En son kısmında ise Pars, tüm çocuklarımıza ve izleyicilerimize şeker dağıtacak." diye konuştu.

Gösterilerini geçen sene olduğu gibi aynı uçakla yapacaklarını dile getiren Öztürk, "Bu sene de şimdilik onunla uçuyoruz fakat kuyruk kısmında parsı andıran desenler yaptık. 'Pars ve Dede Air Show' adıyla bir logomuz oldu. Eğer bu sene başarılı olursa seneye belki daha başka şeyler söz konusu olabilir. Bunları göreceğiz. Tabii Pars nasıl isterse öyle oluyor." dedi.

Pilotluğun kendine has birtakım kuralları olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"O da en önemlisi hiç kimse bir başka kişiye 'uç' diyemez. Bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Uçmak isteyenler tamamen kendi isteğiyle uçar. Uçmak istemeyene de 'uç' diyemezsiniz. Bu Pars için de geçerli. Pars'ın annesi, dedesi, anneannesi ve babası pilot. Pars uçmaya devam eder ya da etmez, başka bir meslek seçer, bunu kendisi bilir, kendi kararını kendi verir."

Torununun pilotluk konusunda şu an çok meraklı olduğunu ve ellerinden geldiği kadar onun bu merakını desteklemeye çalıştıklarını anlatan Öztürk, "Türkiye'mizi temsil etmek için 22 ülkede gösteri yaptım. Bana verilmiş çok büyük bir onurdu. O zamanlarda söylediğim bir ifade vardı, kendi ülkemizde uçtuğumuz gösterilerde her zaman başka bir keyif aldığımı söylerdim. Şimdi hem bu var hem de tabii ki torunumla uçuyoruz. Çok agresif bir uçuş yapmıyoruz. Öyle agresif bir gösteri değil bu. Çok daha sakin, gençlere hitap eden, uçuşun güzelliklerini hedefleyen bir çalışma. Bunu Pars'la yapmak benim için herhalde dedeliğin ve emekliliğin zirvesi." diye konuştu.

Pilot dedesine uçağın arka koltuğunda eşlik eden Pars Şener ise gösteri için heyecanlı olduğunu ve dedesiyle yaptığı hazırlıkların iyi gittiğini söyledi.