İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne 'İnfak' adı altında finansman sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen materyallere el konuldu.

DEAŞ silahlı terör örgütüne 'İnfak' adı altında para topladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı; ele geçirilen materyallere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile çalışma başlattı. Çatışma bölgeleriyle ilişkili şüphelilerin tespiti amacıyla yürütülen incelemelerde DEAŞ silahlı terör örgütüne yardım için, fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi. A.G.'nin Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler için ve bu şüphelilerden de İstanbul'da yaşayan örgüt yanlısı şüpheliler için 'İnfak' adı altında para topladığı bilgisi edinildi. Soruşturma kapsamında toplam 8 şüphelinin MASAK ve HTS verileri üzerinden inceleme yapıldı. Bu incelemelerde şüphelilerin daha önce adli işlem görmüş başka kişilerle para transferi ilişkisi bulunduğu ve irtibatlarının bulunduğu tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul'da tespit edilen 8 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen materyallere de el konuldu.

