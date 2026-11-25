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(ANKARA) - Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Romanya'nın 2027-2035 dönemine ilişkin ekonomik rekabet gücü ve stratejik kalkınma hedeflerinin ele alındığı uluslararası toplantıya onur misafiri olarak katıldı. Romanya Merkez Bankası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Avrupa'nın ve Güneydoğu Avrupa'nın geleceği değerlendirilirken, Davutoğlu uluslararası siyaset ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Romanya'nın 2027-2035 dönemine yönelik stratejik vizyonunun değerlendirildiği uluslararası toplantıya onur misafiri olarak katıldı.

İtalya eski Başbakanı ve Jacques Delors Enstitüsü Başkanı Enrico Letta'nın koordinasyonunda hazırlanan "Assessing Romania's Competitiveness: A 2027–2035 Strategic Outlook" (Romanya'nın Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi: 2027-2035 Stratejik Perspektifi) başlıklı raporun ele alındığı toplantı, uluslararası siyaset, ekonomi ve akademi dünyasından isimleri bir araya getirdi.

ULUSLARARASI SİYASET VE EKONOMİ DÜNYASINDAN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Romanya Merkez Bankasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Romanya Başbakanı Luca Niculescu, Romanya Maliye Bakanı Alexandru Nazare ve Romanya Merkez Bankası Başkanı Mugur Isarescu katıldı.

Toplantıda ayrıca İtalya eski Başbakanı Enrico Letta, Avrupa Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic'in yanı sıra eski devlet ve hükümet başkanları, üst düzey uluslararası siyasetçiler, Avrupa kurumlarında görev yapmış isimler, Nobel Barış Ödülü sahibi bir katılımcı, ekonomi dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcileri yer aldı.

AVRUPA'NIN VE GÜNEYDOĞU AVRUPA'NIN GELECEĞİ ELE ALINDI

Toplantıda, Romanya'nın ekonomik rekabet gücü ve stratejik kalkınma hedeflerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Değişen küresel güç dengeleri çerçevesinde Avrupa'nın ve Güneydoğu Avrupa'nın geleceğine ilişkin stratejik perspektifler ele alındı. Toplantı, farklı ülkelerden siyasi ve ekonomik aktörlerin bölgenin geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunduğu uluslararası bir diyalog platformu olarak gerçekleştirildi.

DAVUTOĞLU'NDAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Toplantıya onur misafiri olarak katılan Ahmet Davutoğlu, program kapsamında uluslararası siyaset ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleriyle çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA