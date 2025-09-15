Haberler

Davutoğlu'ndan 12 Dev Adam'a Tebrik Mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselerek ikinci olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği efsane mücadelelerle finale yükselen ve ikincilik kürsüsüne çıkan Türkiye Milli Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

Ahmet Davutoğlu X hesabından yayımladığı mesajda "Avrupa İkincisi 12DevAdam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği efsane mücadelelerle finale yükselen ve ikincilik kürsüsüne çıkan Türkiye Milli Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz 12 Dev Adam" ifadelerini kullandı.

