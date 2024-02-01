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Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

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Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde AFAD ve Isparta JAK timi ekiplerinin katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, telesiyejde mahsur kalan 6 kişi halat yardımıyla indirildi.

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Afad ve Isparta JAK timi ekiplerinin katılımıyla yapılan Davraz Dağı'nda Çığda Arama Kurtarma Eğitimi ve Telesiyejden Kurtarma Yöntemleri tatbikatında senaryo gereği, tesislerde meydana gelen arızadan kaynaklı, 1096 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, halat yardımıyla indirildi.

Yaklaşık bir saat süren tatbikatta teknik arıza, ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Kurumlar arası işbirliğinin de sağlandığı tatbikatta 18 personel görev aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Davraz kayak merkezi Türkiye Isparta AFAD Kurtarma Spor Güncel Haberler

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