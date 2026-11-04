Davraz Kayak Merkezi 15 Aralık 2026'da 350 bin ziyaretçi hedefiyle sezonu açacak

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Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde, kış sezonunda 350 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 635 metre rakımlı, Eğirdir Gölü manzaralı kayak merkezinde, özellikle yarıyıl tatillerinde hareketlilik yaşanıyor.

Geniş pistleri ve telesiyej sistemi sayesinde ziyaretçilerin kış sporu deneyimi yaşadığı merkezde, aileler için ayrılmış kızak alanlarında çocukların güvenle eğlenmesi sağlanıyor.

Otel ve sosyal tesisleriyle günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı tatiller için de tercih edilen merkezin idari koordinatörü Ozan Yılmaz, AA muhabirine, mekanik sistemlerin bakım ve onarımının tamamlandığını, pistlerdeki düzenleme ve güvenlik minderi çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, bu yıl önemli yatırımlar arasında yer alan çığ önleme çalışmalarına da ağırlık verdiklerini vurgulayarak, "Özellikle çığ önleme çalışmalarımız sayesinde zirve tesisimiz olan Bubble tesisi sezon boyunca açık kalabilecek. Böylece kayakçılarımız çığ riski olmadan güvenli şekilde kayak yapabilecek." dedi.

Merkezdeki piknik alanlarının bakım ve onarımının, otellerin sezon hazırlıklarının, yol bakımlarının ve altyapı çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Yılmaz, bölgede lavanta hasadının da devam ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, 15 Aralık 2026'da kış sezonunu açmayı planladıklarına dikkati çekerek, geçen kış sezonunda 240 binin üzerinde misafir ağırladıklarını, olumsuz hava koşulları nedeniyle 350 bin ziyaretçi hedeflerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Yeni sezonda kar yağışının daha verimli olmasını beklediklerini aktaran Yılmaz, "2026-2027 sezonunda 350 bin ziyaretçi hedefimize ulaşmak ve Davraz Kayak Merkezi'nin turist sayısını en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

12 ay turizm hedefi

Davraz'ı yalnızca kış turizmiyle değil, yılın 12 ayı boyunca farklı spor ve turizm faaliyetleriyle öne çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Yılmaz, yüksek rakımlı kamp merkezi olarak da önemli bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Bu yıl 5 çim sahada 20 futbol takımını ağırladıklarını anlatan Yılmaz, gelecek yıl 35 futbol takımının merkezlerini tercih etmesini beklediklerini kaydetti.

Yılmaz, bisiklet ve motor yarışlarının yanı sıra motosnow yarışları, paraşüt etkinlikleri ve kar motoru faaliyetleriyle Davraz'ın turizm çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA