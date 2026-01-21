Çin'in Dalian Kenti Haziran Ayında 2026 Yaz Davos Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

DAVOS, 21 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 2026 Yıllık Toplantısı'nda düzenlenen "Dalian Gecesi" resepsiyonundaki Çin takvimine göre At Yılı temasını yansıtan bir süsleme, 20 Ocak 2026.

Çin'in kuzeydoğusundaki kıyı kenti Dalian salı akşamı İsviçre'nin Davos kentinde müzik performansları ve yöresel gurme lezzetlerin sunulduğu bir resepsiyon düzenledi.

Dalian kenti, haziran ayında Yaz Davos Forumu olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu Yeni Şampiyonlar 2026 Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)