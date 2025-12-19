Haberler

Muğla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi

Muğla'da 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi. Etkinlikte öğrenciler yöresel kıyafetler giyerek kültürel değerleri anlattı ve yerli üretim ile bilinçli tüketimin önemi vurgulandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi.

Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokul-Ortaokulu'nda hafta kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler, yöresel kıyafetler ve kültürel eşyalar sergilendi.

Okul Müdürü Yeşim Çapraz ve idarecilerin öncülüğünde, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan sergi ilgi gördü. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda, her bölgeye özgü ürünler tanıtıldı.

Öğrenciler, geleneksel kıyafetler giyerek kendi bölgelerine ait kültürel değerleri anlattı. Velilerin de aktif katılım sağladığı etkinlikte, yerli üretimin ve bilinçli tüketimin önemi vurgulandı.

Çapraz, burada yaptığı konuşmada, yerli üretim ve bilinçli tüketimin önemini öğrencilere kazandırmak, milli ekonomiye katkı sağlayan yerli malı kullanımına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

Yıldız futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
title