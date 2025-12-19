Muğla'da 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi.

Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokul-Ortaokulu'nda hafta kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler, yöresel kıyafetler ve kültürel eşyalar sergilendi.

Okul Müdürü Yeşim Çapraz ve idarecilerin öncülüğünde, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan sergi ilgi gördü. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda, her bölgeye özgü ürünler tanıtıldı.

Öğrenciler, geleneksel kıyafetler giyerek kendi bölgelerine ait kültürel değerleri anlattı. Velilerin de aktif katılım sağladığı etkinlikte, yerli üretimin ve bilinçli tüketimin önemi vurgulandı.

Çapraz, burada yaptığı konuşmada, yerli üretim ve bilinçli tüketimin önemini öğrencilere kazandırmak, milli ekonomiye katkı sağlayan yerli malı kullanımına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.