Darıca'da Doğal Gaz Arzı Hızla Yeniden Sağlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu gece itibarıyla gaz arzı sağlanan konut sayısını yüzde 85'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, doğal gaz sorunu nedeniyle aktif olarak görev yapan Darıca Kriz Merkezi'nde Vali İlhami Aktaş ve Şatıroğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şatıroğlu, gaz dağıtım şirketinin teknik ekibine diğer illerden gelen görevlilerin katılımıyla sahada 180 personelle gaz verme işlemine devam edildiğini aktardı.

Çalışmalar sonucu saat 14.00 itibarıyla gaz verilen konut sayısının yüzde 54'e ulaştığını belirten Şatıroğlu, "Bu çalışmalarda en önemli önceliğimiz, vatandaşlarımızı hızlı ve gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınarak güvenli şekilde doğal gaza yeniden kavuşturmaktır. Teknik ekipler tarafından tek tek tüm binalar ve daireler gezilerek gaz arzı sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Şatıroğlu, vatandaşlardan teknisyenler tarafından hanelerinde test ve kontrollerini tamamlamadan doğal gaz kullanmamaları ricasında bulunarak, "Bu gece itibarıyla da gaz arzı sağlanan konut sayısını yüzde 85'e çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu süreçte gaz arzı eksikliği sebebiyle elektrik şebekesinde de aşırı yüklenmenin sebep olduğu sorunların önüne geçmek amacıyla elektrik dağıtım şirketinin takviye ekip ve ekipmanlarla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Şatıroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yeni yılı sıcak yuvalarında karşılamalarını takip ve temin etmek amacıyla valimiz, milletvekilimiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri olarak kriz merkezinde ve sahada olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk ve PALGAZ Mühendislik Müdürü Görkem Örcen katıldı.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında 28 Aralık'ta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmiş, olayda 13 kişi yaralanmıştı.