Darende'de Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali Düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması ile geleneksel Türk okçuluğu toyu düzenlendi.

Şehir Stadında düzenlenen yarışmalarda 23 çeşit yemek, alanında uzman şef ve gurmeler tarafından puanlandı.

Yarışmanın açılışında konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festival kapsamında yapılan yarışmalara katılan ev hanımlarına katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Darende'nin zengin yemek kültürüne dikkati çeken Bozkurt, bereketli bu topraklarda yetişen tahıl ve sebzelerden yapılan lezzetli yemeklerin, yöreye özgü zengin bir mutfak kültürü oluşturduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan yöresel yemek yarışmasında, yemekler dereceye girebilmek için jürinin beğenisine sunuldu.

Darendeli ev hanımlarının yaptığı yöreye özgü birbirinden lezzetli yemekler sunum, tat ve yapılış şekillerine göre puanlandı.

Yarışmada, yöresel yemeklerden Darende Kebabı 1'inci, cevizli kömbe 2'nci, içli köfte ise 3'üncü oldu.

Dereceye girenlere protokol tarafından altın, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Festival kapsamında Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu gerçekleştirildi.

Yemek yarışmasının ardından başlayan organizasyona, 9 ilden 150 sporcu katıldı.

Okçuluk müsabakaları 6 farklı kategoride yapıldı.

Sporcuların performansı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.