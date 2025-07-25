Dar Gelirli Kız Öğrencilere Doğa Kampı

Dar Gelirli Kız Öğrencilere Doğa Kampı
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Geleceğimizi İnşa Ediyoruz' projesi kapsamında, 80 dar gelirli kız öğrenci, Samsun'un Nebiyan Yaylası'nda düzenlenen Gençlik Doğa Kampı'na uğurlandı. Kamp, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı ve sosyal etkileşimlerini artırmayı amaçlıyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Geleceğimizi İnşa Ediyoruz" projesi çerçevesinde, dar gelirli ailelere mensup 80 kız öğrenci Samsun'un Nebiyan Yaylası'nda düzenlenen Gençlik Doğa Kampı'na uğurlandı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan kamp grubunu, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ile Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinden yolcu etti.

25-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek kampta, gençlerin kişisel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak, sosyal etkinlikler aracılığıyla kaynaşmalarını sağlamak, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirerek devlete aidiyetlerini pekiştirmek amaçlanıyor.

Kamp boyunca gençler, gençlik liderleri eşliğinde geleneksel okçuluk, havalı tabanca, doğa yürüyüşleri, ebru ve hat sanatı atölyeleri, voleybol turnuvaları, akıl ve zeka oyunları, lider gecesi ve kamp ateşi gibi birçok etkinliğe katılarak hem eğlenecek hem de yeteneklerini keşfedecekler. Ayrıca kamp alanında masa tenisi, mini golf, basketbol ve futbol gibi sportif faaliyetlerden de yararlanabilecekler.

Kampa katılan öğrencilerden Çiğdem Altay, "Bugün Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun'daki kampa gitmek için buradayız. Bu imkanı sağlayan tüm yetkililere çok teşekkür ederim. Kampta hem eğleneceğiz hem de turnuvalara katılacağız, tatil gibi olacak bizim için" diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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