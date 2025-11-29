Haberler

Danimarka ve Suriye Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

Güncelleme:
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve Suriyeli mültecilerin dönüşü için mekanizmaları ele aldı. Rasmussen, Danimarka'nın Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğini belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve Suriyeli mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak mekanizmaları ele aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Şam'da Teşrin Sarayı'nda Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve Suriyeli mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak mekanizmalar değerlendirildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Şeybani, Suriye'nin "rejimin devrilmesinin ardından ulusal egemenliğini yeniden kazandığını" söyledi.

"Suriye tüm vatandaşlarının geri dönüşüne açık"

Danimarka'nın ülkesinin temel ortaklarından biri haline geldiğini ifade eden Şeybani, " Danimarka'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin birliğine ve ulusal kararına verdiği desteği takdir ediyoruz. Danimarkalı şirketlere, özellikle yenilenebilir enerji alanında Suriye'de yatırım yapmaları çağrısını yineledik."dedi.

Suriye'nin tüm vatandaşlarının geri dönüşüne açık olduğunu vurgulayan Şeybani, "Mültecilerin güvenli dönüşünü kolaylaştıracak pratik adımlar konusunda bugün kapsamlı bir mekanizma üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca konuşmasında İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne yönelik saldırısını hatırlatan Şeybani, Danimarka'nın bu saldırıyı kınadığını aktararak, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma ve Arap Birliği'ne çağrıda bulundu.

"Mültecilerin dönüşü konusunda Suriye hükümetiyle görüşeceğiz"

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Danimarka'nın Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşasına destek vereceğini belirterek, bazı Danimarkalı şirketlerin ülkede yatırım fırsatları aradığını söyledi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması temennisinde bulunan Rasmussen, "Birçok Suriyeli mülteci uygun koşullar sağlandığında ülkelerine dönmek istiyor. Bu konuda bazı dosyaları incelemek üzere özel bir komite kurduk ve Suriye hükümetiyle görüşeceğiz." dedi.

Rasmussen, ziyaretinin "Suriye halkının özgürlük ve kurtuluş yıl dönümüne denk geldiğini" belirtti.

Şam'ın farklı toplulukları bir arada barındıran bir şehir olduğunu vurgulayan Rasmussen, ülkesinin Suriye ile ilişkilerde iş birliğinden tam desteğe geçmeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
