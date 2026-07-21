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Edirne'de "Damla Gönüllülük Hareketi" çalışmasına katılan gençler ziyaretler gerçekleştirdi

Edirne'de 'Damla Gönüllülük Hareketi' çalışmasına katılan gençler ziyaretler gerçekleştirdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Damla Gönüllülük Hareketi' projesi kapsamında Edirne'deki gençler, Kur'an Kursu, huzurevi, çanta boyama etkinliği, çocuk şenliği ve türbe ziyareti gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" Proje çalışmasına katılan gençler Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençler programın üçüncü gününe Fatih Sultan Mehmet Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek başladı. Gerçekleştirilen ziyarette kursiyerlerle bir araya gelen gönüllüler sohbet etti.

Edirne Huzurevini ziyaret eden gönüllüler huzurevi sakinleriyle vakit geçirerek onların hayat tecrübelerini dinledi.

Mimar Sinan Genç Ofis'te düzenlenen çanta boyama etkinliğine de katılan gönüllüler el emeğiyle renkli çalışmalar ortaya koydu.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan gönüllüler çocuklarla birbirinden eğlenceli oyunlar oynayıp çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gönüllüler Hasan Sezai Türbesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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