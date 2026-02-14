Dalyan Kanalı'nda aşırı yağışlarla su seviyesi 1,5 metre yükseldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 gündür etkili olan yağış nedeniyle Dalyan Kanalı'nda su seviyesi yaklaşık 1,5 metre yükselirken, bazı restoranlar su altında kaldı.

İlçede yaklaşık 5 gündür etkili olan şiddetli yağışın ardından, Köyceğiz ilçesinden geçen Namnam ve Kargıcak çaylarının döküldüğü Dalyan Kanalı'nda su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesinin ardından Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Suyun yükselmesiyle kanalda bağlı bulunan günübirlik teknelerin bir çoğu bugün planlanan turları iptal etti. Yükselen sular kanalın kenarındaki yürüyüş yoluna kadar çıktı.

Bölgede turizmcilik yapan ve kanal kenarındaki işletmesi su altında kalan Özay Akdoğan, AA muhabirine, son yağışlarla kanalda suların yükseldiğini ve teknelerin kıyıya daha çok yanaştığını söyledi.

Kendisine ait restoranın yaklaşık 1 metre su altında kaldığını belirten Akdoğan, "Burada esas sebep Dalyan Kanalı'nın üzerinde bulunan balık tuzakları dalyanlar var. Bunların tıkanmasıyla birlikte kanal seviyesi normal seviyelerin daha üzerine çıktı. Yağışların çokluğu ve lodosla birlikte kanalda su seviyesi yaklaşık 1,5 metre yükseldi. Hafta sonu için planlanan tekne turlarımız vardı. Yüzlerce kişi maalesef turlarını iptal etmek zorunda kaldı." dedi.

Akdoğan, özellikle balık dalyanlarının açılamaması, su seviyesinin yüksek olması ve kanal kenarında bulunan bir çok restoranın da su altında kalması nedeniyle vatandaşların hafta sonu gezilerinden mağdur olduğunu dile getirdi.

Akdoğan, böyle bir olayın yaklaşık 14-15 yıl önce de yaşandığını kaydetti.