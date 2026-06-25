Haberler

Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu'nda Yapay Zeka ve Robotik Alanındaki Gelişmeler Ele Alındı

Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu'nda Yapay Zeka ve Robotik Alanındaki Gelişmeler Ele Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, Çin'in Dalian kentinde düzenlendi. 'Büyük Ölçekte İnovasyon' temasıyla yapılan toplantıda yapay zeka ve robotik üzerine 30'dan fazla konu ele alındı.

DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlendi. Bu yıl "Büyük Ölçekte İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantıda, yapay zeka ve robotik ile ilgili 30'dan fazla konu ele alındı.

Kaynak: Xinhua
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar

Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar

Süper Lig devinden Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle

Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor

100 kişinin ölümüne neden oldu! Türkiye'ye geliyor, alarm verildi