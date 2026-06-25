Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu'nda Yapay Zeka ve Robotik Alanındaki Gelişmeler Ele Alındı
Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, Çin'in Dalian kentinde düzenlendi. 'Büyük Ölçekte İnovasyon' temasıyla yapılan toplantıda yapay zeka ve robotik üzerine 30'dan fazla konu ele alındı.
DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlendi. Bu yıl "Büyük Ölçekte İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantıda, yapay zeka ve robotik ile ilgili 30'dan fazla konu ele alındı.
Kaynak: Xinhua