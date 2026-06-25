Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu'nda Yapay Zeka ve Robotik Alanındaki Gelişmeler Ele Alındı

DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlendi. Bu yıl "Büyük Ölçekte İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantıda, yapay zeka ve robotik ile ilgili 30'dan fazla konu ele alındı.

Kaynak: Xinhua