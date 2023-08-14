Dalaman açıklarında yaralanan kişiye tıbbi tahliye
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında denizde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında denizde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Hamam koyunda bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel