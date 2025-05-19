Dakar'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler İçin Ortak Etkinlik

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ortak etkinlikle kutladı.

Dakar YEE binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, büyükelçilik çalışanları ve çocukları, Türk kurumlarının temsilcileri ile YEE'de Türkçe öğrenen Senegalli öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Sağman, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir günün yeterli olmadığını, Gazi Mustafa Kemal'i her gün anmak gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Sağman, "33 yıldır bu meslekte bulunan birisi olarak gençlerin konuşması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gençleri dinlememiz lazım." diyerek, sözü gençlere bıraktı.

Tören, YEE'nin bahçesinde düzenlenen spor etkinlikleriyle devam etti. Badminton ve voleybol müsabakaları yapan Türk ve Senegalli gençler, geleneksel Türk okçuluğu atış talimi de gerçekleştirdi.

Program sonunda Büyükelçi Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, etkinliklere katılan gençlere hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.