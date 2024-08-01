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Dağcının Cenazesi Bursa'da Toprağa Verildi

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşerek hayatını kaybeden dağcının cenazesi, memleketi Bursa'da defnedildi. Özkan Çorapçıgil'in cenazesi Ürünlü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşerek dağcı yaşamını yitiren dağcının cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Aladağlar Kale Tepe bölgesinde tırmanış esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özkan Çorapçıgil'in (43) cenazesi yakınları tarafından alınarak Bursa'ya getirildi.

Çorapçıgil'in cenazesi, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki Ürünlü Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ürünlü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çorapçıgil'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Çukurbağ köyü Emli Vadisi'nden Aladağlar Kale Tepe bölgesinde, dün tırmanışa geçen dört kişilik dağcı gurubunda yer alan Özkan Çorapçıogil, tırmanış esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık zemine düşmüş, diğer dağcıların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edilmişti.

Çorapçıgil'e ulaşan sağlık ekipleri dağcının bilincinin kapalı olduğunu ve vücudunda kırık bulunduğunu tespit etmiş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çamardı Devlet Hastanesine kaldırılan Çorapçıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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