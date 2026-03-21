Güney Kore'de Otomobil Parçası Fabrikasında Çıkan Yangında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

DAEJEON, 21 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin Daejeon kentinde yangın çıkan otomobil parçaları fabrikasında çalışmalarını sürdüren kurtarma ekipleri, 21 Mart 2026.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçası üreten bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yangında yaralananların sayısı 59 olurken, daha önce haber alınamayan tüm kişilerin bulunduğu belirtildi.

Kimlik tespit çalışmalarına başladıklarını kaydeden polis yetkilileri, yangının nedenini belirlemeye odaklandıklarını açıkladı.

Yangının cuma günü yerel saatle 13.17'de başladığı sırada fabrikada yaklaşık 170 işçinin bulunduğu bildirildi. (Fotoğraf: Zhang Can/Xinhua)

