D8 Genel Sekreteri Mahmood, STRATCOM Zirvesi kapsamında çeşitli görüşmeler yaptı

Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Sohail Mahmood, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde çeşitli temaslarda bulundu. Mahmood, zirve kapsamında medya işbirliğini güçlendirme ve küresel sorunların çözümü üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Mahmood, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 27-28 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen STRATCOM Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında düzenlenen çeşitli panellere de katılan Mahmood, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya geldi.

Mahmood, Duran ile yaptığı görüşmede, STRATCOM Zirvesi kapsamında yürütülen küresel sorunların çözümüne yönelik tartışmaların önemine dikkati çekti.

Genel Sekreter Mahmood, D-8 ile İletişim Başkanlığının stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanlarındaki işbirliğini artırmanın yollarını araştırması gerektiğini kaydetti.

Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya gelen Mahmood, D8 üyesi ülkelerin medya alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda görüştü.

Mahmood görüşmede, medyanın örgütün görünürlüğünü ve erişimini hem bölgesel hem de küresel ölçekte artırmasında oynadığı rolün önemini vurguladı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı İsmayilov ile bir araya geldi

Genel Sekreter Mahmood, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmad İsmayilov ile yaptığı görüşmede, D8 çatısı altında Azerbaycan'da kurulması planlanan Medya Mükemmeliyet Merkezi'ne yönelik çabaları değerlendirdi.

Mahmood ayrıca, D-8 üye ülkeleri genelinde medya kuruluşları, haber ajansları ve iletişim platformları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
