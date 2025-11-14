Haberler

Çüngüş'te Narenciye Yetiştiriciliği Artıyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Akdeniz ikliminin etkisiyle narenciye ağaçları meyve vermeye başladı. Yöredeki üreticiler, verimden memnun kalarak narenciye bahçeleri oluşturmayı hedefliyor. Geçit Mahallesi'nde portakal, mandalina ve limon ağaçlarının sayısı giderek artmakta. Belediye ve kaymakamlık, çiftçilere fide desteği sunarak yetiştiriciliği teşvik ediyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki Akdeniz iklimine sahip kırsal Geçit Mahallesi'nde deneme amaçlı dikilen narenciye ağaçları meyve verdi.

Coğrafi konumu ve yeşil bir vadiyi andıran görüntüsüyle dikkati çeken kırsal mahallede yıllardır tatlı ve ekşi nar yetiştiriciliği yapılıyor.

Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısında, her mevsim manzarasıyla doğal bir fotoğraf stüdyosunu andıran mahallede ürün çeşitliliğinin artırılması umuduyla yıllar önce dikimi yapılan birkaç portakal, mandalina ve limon fidanı bölgeye uyum sağladı.

Bunun üzerine kaymakamlık ve belediye tarafından ağaç sayısının artırılması için üreticilere çok sayıda fidan dağıtıldı.

Yörede narenciye üretimi yapılan ağaç sayısı günden güne artarken, üreticiler de hedeflerini büyüttü.

Verimden memnun olan üreticiler, narenciye bahçeleri oluşturarak üretilen ürünleri pazara sunmak istiyor.

Narenciyenin yetiştiğini gören yöre sakinleri, verimli arazilerde fide desteğiyle muz da yetiştirmeyi hedefliyor.

"Çüngüş'te yetişen narenciye ürünlerini marketlerde göreceğiz"

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, AA muhabirine, dağlarla çevrili Geçit Mahallesi'nde iklimin Karakaya Baraj Gölü nedeniyle zamanla değişim göstererek, Akdeniz iklimine dönüştüğünü söyledi.

Çüngüş merkez ve kırsal mahallelere kış aylarında kar yağışı olduğunu fakat Geçit Mahallesi'ne kar düşmediğini dile getiren Akmeşe, şöyle konuştu:

"Burası mikroklima iklime sahip, Akdeniz iklimini barındırıyor. Köyümüz narıyla ünlüydü ama son zamanlarda narenciye ürünleriyle ünlenmeye başladı. Portakal, mandalina, limon yetişiyor. Kaymakamlık ve belediye olarak çiftçilerin girişimlerine destek olmak için meyve fideleri dağıttık. Yetişen meyvelerin tadı mükemmel. Toprağın ve havanın da bu aromada etkisi var. Meyvelerin sadece görünüşü değil, içi de çok iyi. Limonları çok sulu. Önümüzdeki yıllarda marketlerde Çüngüş portakalını, narenciye ürünlerini göreceğiz."

Yöre sakinleri fide desteğiyle muz üretimine de başlıyor

Geçit Mahallesi muhtarı Turgay Toğrul da köylerinde yıllardır hem sofralık hem de nar ekşisi yapımına uygun nar yetiştiriciliği yaptıklarını belirtti.

Son yıllarda arazilerinde narenciye ağaçları ekmeye başladıklarını anlatan Toğrul, "Başta birkaç portakal, mandalina ve limon fidanı dikimi yapıldı, tuttu. Ağaçlarımız büyümeye başladı. Şu anda yaklaşık 1500 kök yetişen ağacımız, 4 bin kök civarında da yeni diktiğimiz ağaç var. Bu rakamın ilerleyen yıllarda daha da çoğalacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Toğrul, yörede narenciye üretimini geliştirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Narenciyelerin aroması çok mükemmel ve sulu. Çok güzel verim var. Hedefimiz, Diyarbakır'da bunun ticaretini yapmak. Kaymakamlığımız ve belediyemiz de bize muz fidanı temininde bulunacak. Artık muzu da deneyeceğiz. Narenciye olduğuna göre o da yetişir." ifadelerini kullandı.

"İlk portakalı saksıda yetiştirdim"

Köyde ilk kez portakal üretimi yapan 67 yaşındaki Salih Demirok ise kırsal mahallelerinde narenciye üretiminden verim almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demirok, "İlk portakalı evde saksıda tohumdan yetiştirdim. Büyümeye başlayınca bahçede diktim ve yaklaşık 5 sene sonra meyve vermeye başladı. Mandalina ve limon fidanı da aldım. Geçen sene de 30'a yakın fidan diktik. Bunlar çoğalınca meyvelerini satmaya başlayacağız inşallah. Portakal ve limonun lezzeti güzel, suyu bol. Satışı olur. İnşallah seneye satışa başlarız." dedi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
