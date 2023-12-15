Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dokumalarımız-Miras Sergisi Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dokumalarımız-Miras' sergisi, Ankara'da açıldı. Sergide, Türkiye'nin dokuma alanındaki tarihsel ve kültürel birikimi sergileniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dokumalarımız-Miras" sergisi izlenime sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, CSO Ankara'da, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eşi Ayşe Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ile davetlilerin katılımıyla açılan sergide, olgunlaşma enstitülerinde üretilen el dokumaları yer alıyor.

Dokumanın hikayesinin mitlerden, efsanelerden ve destanlardan süzülüp Anadolu'da nasıl bir cisme büründüğünün anlatıldığı sergide, Çatalhöyük'te milattan önce 6 binli yıllara tarihlenen ilk dokuma izlerinden bugüne, dokumacılığın kalbinin binlerce yıldır Anadolu'da attığına, bitki lifleri, hayvan kürkleri, keten, kendir, yün, pamuk, ipeğin Anadolu'dan dünyaya nasıl yayıldığına ilişkin bilgiler paylaşılıyor.

Sergide, Türkiye'nin dokuma alanındaki tarihsel ve kültürel birikimini ortaya koymak, bu birikimin ulusal ve uluslararası alanda markalaşmasını sağlamak, yok olmaya yüz tutmuş dokumaları yeniden ihya etmek ve otantik özelliklerine uygun üretmeyi sürdürmek, dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturarak yaşatılmasını sağlamak amacıyla 81 ili kapsayan dokuma seçkisine yer veriliyor.

Geleneksel ve modern kaftan ve kıyafetler ile yastık, çanta, dekoratif obje, ev tekstili, ev dekorasyonu ürünlerinin ziyaretçilere sunulduğu, toplam 232 parçadan oluşan sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.