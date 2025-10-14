Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi 20. Yıl Etkinlikleri İçin Hazırlık Yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, gelecek yıl kutlanacak kurumun 20'nci yaşına yakışır bir etkinlik takvimi oluşturacaklarını belirterek, bu sayede "Nexus of the World" misyonuyla Türkiye'nin dünyanın bağlantı noktası olma yolunda görünürlüğünü daha da artıracaklarını bildirdi.

Yücel, AA muhabirine, GITEX GLOBAL 2025 fuarı için geldiği Dubai'de değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile "Turcorn Lounge" modeliyle ortak pavilyonda yer aldıkları bilgisini veren Yücel, Dubai'deki fuarın dünyanın en büyük teknoloji etkinlikleri arasında yer aldığını söyledi.

Yücel, dünyanın her yerinde bu tür etkinliklere katıldıklarını ve amaçlarının burada girişimciler ile yatırımcıları buluşturmak olduğunu ifade etti.

"Lounge" sisteminin farklılığına dikkati çeken Yücel, burada beraberinde getirdikleri girişimcilerin çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesine, Türk misafirperverliğinin göstergesi olan ikramlarla onları bu seçkin alanda ağırlamasına imkan tanıdıklarını anlattı.

Yücel, gelecek günlerde "Web Summit"e de katılacaklarını, fuardakinden biraz daha küçük ama aynı işlevi amaçlayan, yine götürdükleri girişimcileri orada yatırımcılarla buluşturma görevini üstlenecek bir lounge konseptleri olacağını bildirdi.

Ofis gelecek yıl 20. yaşını kutlayacak

Yücel, gelecek yıl da "VivaTech", "Fintech Festival", "Money 20/20" ve "London Tech Week" gibi önemli organizasyonlara katılacaklarını belirterek, bu modeli dünyanın dört bir yanında tanıtacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin seneye 20'nci yılını dolduracağını vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Seneye çok özel bir program hazırlıyoruz. Dünyanın bağlantı noktası, 'Nexus of the World' küresel kampanyamızı da daha görünür kılacak, 20'nci yıl dönümümüzü kutlayacak bir takvim hazırlığı içindeyiz. Bu takvimimizin duraklarını, 'road show' dediğimiz bizim saha ziyaretlerimizi, aynen Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yaptığımız resepsiyonlar gibi zamanı da kaynakları da ekonomik kullanmamızı sağlayacak etkinlik takvimi üzerinde çalışıyoruz. Bu bahsettiğim ve bahsetmediğim onlarca etkinliğin içine, önüne, arkasına biz 20'nci yıl dönümümüzü kutlamak maksadıyla çeşitli yan etkinlikler de organize edeceğiz."