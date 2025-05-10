Cumhurbaşkanlığı'ndan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Genelgesi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yol haritasını belirleyen "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" kamuoyuna duyuruldu. Genelgede, küresel ekonomik sistemde yaşanan dönüşüme dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu sürece uyum sağlayarak yüksek teknolojili üretim ve ihracatta öncü ülkeler arasına girmesinin hedeflendiği vurgulandı.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlgili 2025/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, "Serbest ticaretin yerini korumacı politikalar ve stratejik bağımsızlık arayışlarının aldığı" belirtilerek, bu doğrultuda Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltacak bir kalkınma modelini benimsediği ifade edildi.

Genelgede şu ifadeler yer alıyor:

"Dünya ekonomileri, serbest ticaret düzeninin yerini korumacı politikalara ve stratejik bağımsızlık arayışlarına bıraktığı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Küresel sistemde güç dengeleri yeniden şekillenirken, ülkeler sanayi ve teknoloji altyapılarını güçlendirerek dışa bağımlılığı azaltıcı kalkınma modellerine odaklanmaktadır.

Küresel sistemde yaşanan değişim ve dönüşümler dikkate alınarak hazırlanmış olan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi; sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığı temin etmeyi ve Türkiye'yi yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı hedeflemektedir. Ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesini geliştirmeyi, stratejik sektörlerde bağımsızlığını temin etmeyi ve kritik teknolojilerde liderlik konumuna ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu esas alan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini daha yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlamış bir yapı haline getirmeye odaklanmaktadır.

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile diğer politika belgelerindeki hedef ve politikalar çerçevesinde, küresel eğilimler ve ülkemizin mevcut yetkinlikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi; Yüksek Teknoloji, Dijital Ekonomi, Yeşil Dönüşüm, Küresel Entegrasyon ve Yapısal Dönüşüm olarak tanımlanan beş temel amaç üzerine inşa edilmiştir. Bu amaçlara ulaşmak üzere 100 strateji ve vizyonu somutlaştıran 20 makro hedef belirlenmiş, ülkemizi bu hedeflere taşıyacak şekilde geniş bir perspektifle öncelikli program ve projeler tanımlanmıştır.

Kamu kesimi, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde katılımcı bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır.

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim."