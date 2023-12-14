Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. Yılı Dijital Deneyim Sergisi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Cumhuriyet'in 100. yılı millet devlet birlikteliğiyle kutlanılmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu hayata geçtikçe bu devletin ne denli büyük ve güçlü bir devlet olduğu bütün dünya tarafından görülecek." dedi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca CerModern'de hazırlanan "100 Yılın Ses Tüneli" Cumhuriyet'in 100. Yılı Dijital Deneyim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Fahrettin Altun, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yenilikçi bir sergiyle katkı yaptıklarını belirtti.

Sergiyle Cumhuriyet'in 100. yılının ne kadar zengin bir yüzyıl olduğunu farklı bir yol ve yöntemle ziyaretçilere takdim etmek istediklerini anlatan Altun, Cumhuriyet'in 100. yılının içinde çok güçlü şahsiyetlerin, kahramanların, bilim insanlarının, sanatçıların, siyasetçilerin ve sporcuların büyük başarı hikayelerinin bulunduğu zengin bir tarih olduğunu söyledi.

"Büyümek, bu çağın mecburiyeti"

Cumhuriyet'in 100 yıllık şanlı, şerefli tarihini yeni nesillere anlatmanın derdi içinde olduklarını vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Cumhuriyet'imizin 100. yılını, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, icraatlarımız ve başarı hikayelerimizle idrak ediyoruz. Bunu çok önemsiyoruz ve Cumhurbaşkanı'mız buna ' Türkiye Yüzyılı vizyonu' diyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Türkiye'yi gelecek döneme hazırlıyor ve gelecek dönemin Türkiye'nin damgasını vurduğu bir dönem olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

İçinde yaşadığımız çağ, hepimizin tanıklık ettiği üzere birçok krizle sarsıntıyla ve sıkıntıyla malum bir çağ. Bu çağda hazırlıklı olmak, kendi teknolojisini üretmek, kendi yerli varlıklarıyla güç gösterebilmek çok ama çok hayati. Sadece ayakta kalabilmek değil, aynı zamanda büyümek, bu çağın mecburiyeti. Türkiye bu çağda büyük ve güçlü bir ülke olarak hem kendi vatandaşının refahını teminat altına almaya çalışırken bir taraftan da dünyanın daha müreffeh ve barış içerisinde bir mekan olmasını da temin etmeye çalışıyor. O nedenle Türkiye Yüzyılı vizyonu aslında dünya barışını ve bölgemizin huzurunu temin eden bir proje."

"100. yılımızı çok önemli etkinliklerle anıyoruz"

Altun, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile gerçekleştirilen hazırlıklar ve atılımlarla Türkiye'yi kaos çağında istikrar adası ve istikrarlaştırıcı bir güç olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.

Başarılar ve icraatlarla Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ettiklerini, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe güçlü miras bıraktıklarını anlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"100. yılımızı çok önemli etkinliklerle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız ile bunu çok somut bir şekilde gösterdik. Sadece 29 Ekim günü değil, devam eden on binlerce etkinlikle Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyoruz. Sergilerle panellerle yayınlarla belgesellerle filmlerle Cumhuriyet'in 100. yılını şan ve şerefle kutluyoruz. Bugün bu bağlamda yine önemli bir etkinliği kamuoyuyla tanıştırıyoruz. Yüzyılın sesi, hafızası burada. Yüzyılın önemli sesleri üzerinden, önemli insanlarının geride bıraktıkları ses kayıtları üzerinden biz yüzyılı anıyoruz. Burada bir taraftan millet olarak sevindiğimiz, gururlandığımız anları görebiliyoruz. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadar yine Türkiye Cumhuriyeti'ne iz bırakmış isimlerin, kahramanların seslerini tanıtıyoruz. Burada bu kahramanların, sanatçılarımızın, sporcularımızın, bilim insanlarımızın sesleri üzerinden aslında bir hafıza sergisi sunuyoruz. Milletin hafızası bir kere de bu toplumsal hafızamızı etkileyen sesler üzerinden yeniden canlansın istedik."

"Büyük ve güçlü Türkiye dünya barışının, küresel barışın teminatıdır"

İletişim Başkanı Altun, serginin Türkiye'nin ilklerini, enlerini, sanat, spor ve bilim alanındaki tarihi başarılarını farklı bir perspektifle görme imkanı sunduğunu dile getirdi.

Serginin en önemli özelliklerinden birinin de 2000 yılı sonrasındaki gelişmelere özel bir önem arz etmesi olduğunu anlatan Fahrettin Altun, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları bağlamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın startını verdiği iletişim kampanyası 'Yüzyılın İşini 20 Yıla Sığdırdık" kampanyasıydı. Çünkü, burada verilen mesaj çok açık ve netti. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya konan başarı hikayeleri ve icraatlar yüzyıla sığan, yüzyılı temsil eden büyük icraatlar. Bir taraftan geçmişle kıyasladığımızda derinliği, niteliği ve niceliği itibarıyla son derece ileri icraatlar hem de geleceğe etkisi ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmesi bakımından bir o kadar önemli, kritik icraatlar."

Serginin hayırlı olmasını dileyen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 100. yılı millet devlet birlikteliğiyle kutlanılmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu hayata geçtikçe bu devletin ne denli büyük ve güçlü bir devlet olduğu bütün dünya tarafından görülecek. Büyük ve güçlü Türkiye hem bölge barışı için hem de dünya barışı için olmazsa olmazdır. Büyük ve güçlü Türkiye dünya barışının, küresel barışın teminatıdır."

Fahrettin Altun, beraberindeki TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar ile sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.