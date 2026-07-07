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Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Sencer Solakoğlu Açıklaması: Kamu Otoritesinin Denetim Yetkisi, Siyasi Baskı Aracına Dönüştürülemez

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Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun işletmesine yönelik siyasi baskı iddialarına tepki göstererek, 'Hukuka aykırı saldırıları izliyoruz' dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, "Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sayın Sencer Solakoğlu'nun sahibi olduğu işletmeye yönelik siyasal iktidarın hukuka aykırı, kasıtlı, düşmanca saldırılarını yakından izliyoruz. Kamu otoritesinin denetim yetkisi elbette vardır. Ancak bu yetki hiçbir koşulda siyasi baskı aracına dönüştürülemez. Kötüye kullanılamaz, keyfileştirilemez" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu, Sencer Solakoğlu'nun sahibi olduğu işletmeye yönelik uygulamalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sayın Sencer Solakoğlu'nun sahibi olduğu işletmeye yönelik siyasal iktidarın hukuka aykırı, kasıtlı, düşmanca saldırılarını yakından izliyoruz."

Kamu otoritesinin denetim yetkisi elbette vardır. Ancak bu yetki hiçbir koşulda siyasi baskı aracına dönüştürülemez. Kötüye kullanılamaz, keyfileştirilemez.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gölge Tarım Bakanımız Sencer Solakoğlu, hem sektörde işini çok iyi yapan örnek bir girişimci, hem de Türkiye tarımının sorunları ve çözümünü cesaretle dile getiren bir isimdir.

Belli ki iktidar onun Türkiye'yi adım adım dolaşmasından, çiftçiyle buluşmasından çok rahatsız olmuştur. Tarımı batıran iktidar, tehdit yöntemleriyle çözümün konuşulmasının da önüne geçme çabasındadır.

Bu saldırıların hiçbiri bizi yolumuzdan ayıramaz. Sayın Solakoğlu'nun yanındayız. Hukuku, adaleti ve üreticinin emeğini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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