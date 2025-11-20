Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda evlenecek gençlere sağlanan kredi desteğini 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artıracaklarının müjdesini verdi, "18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 18-25 yaş aralığındaki evlenecek çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındakilere 200 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.
  • Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,48 ile tarihinin en düşük seviyesinde ve bu oran 2,1'in altında kalırsa nüfusun azalacağı belirtildi.
  • Yılmaz, ilk doğumda anneye 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü çocuk için 5 yaşına kadar aylık 5 bin lira destek verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda sağlanan kredi desteğini 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artıracaklarını belirterek, "18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TÜRKİYE DÜŞÜK NÜFUSA DOĞRU GİDİYOR

Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025: Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda yaptığı konuşmada, tanıtımı gerçekleşen "Sosyal Panorama 2025: Nüfus ve Aile" kitabının, Türkiye'nin toplumsal yapısına ilişkin değerlendirmeler yaparak, nüfusa dair olguları ve projeksiyonları somut bir zeminde ele almak suretiyle politika yapımına ve karar süreçlerine katkı sunacağını belirtti.

Güçlü ve dinamik bir nüfus yapısının yalnızca demografik bir hedef değil, Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik bir konu olduğunu kaydeden Yılmaz, 1960'tan itibaren nüfusu azaltıcı politikalarla ilgili tarihi geçmişi hatırlattı.

Yılmaz, yıllara göre doğurganlık hızından da örnekler vererek, şunları söyledi:

"Bazı Avrupa ülkelerinden de daha geriye gitmiş durumdayız. Burada kritik bir eşik var, doğurganlık hızı 2,1 olursa nüfus durağan kalıyor, değişmiyor. Bu eşiğin altına düştüğünüz zaman belli bir süre sonra nüfusunuz azalmaya başlıyor. Biz bu oranı yeniden 2,1'in üzerine taşıyamazsak, maalesef bir süre sonra nüfusumuz gerilemeye başlayacak. 2050, 2100 projeksiyonları var, oralarda bugünkü nüfusumuzun gerisine düştüğünü görüyoruz, Türkiye'nin çok daha düşük nüfusa doğru gittiğini görüyoruz bu oranlar değişmezse. 1,48 tarihimizin en düşük değeri, tüm çabamız bunu yukarıya çekmek. Bunlar 1-2 yılda değişecek rakamlar değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuyla önümüzdeki on yıllar boyunca yakından ilgilenmesi gerekiyor."

Yaşlı nüfusun arttığını, 2000 yılında 24,8 olan ortalama yaşın 2024'te 34,4'e yükseldiğini kaydeden Yılmaz, toplam nüfusun her yıl 3-4 ay yaşlandığını ve ilden ile de değişiklik gösterdiğini kaydetti. Yılmaz, Türkiye'nin en yaşlı ülkeler kategorisine girdiğini hatırlatarak, verilerin 20 yıl içinde toplumun genç nüfus oranının yüzde 10 seviyesine düşeceğini gösterdiğini aktardı.

"TÜM İMKANLARIMIZI EVLENECEKLERE AÇMAMIZ LAZIM"

Yılmaz, evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfusun arttığını aktardı. Evlilik yaşına ilişkin de Yılmaz, "Evlilik yaşının ötelenmesi bütün nüfus dinamiklerini harekete geçiriyor. Bizim kamu olarak tüm imkanlarımızı evlilere, evleneceklere açmamız lazım. Evlilik kolay, masrafsız, külfetsiz olmalı. Evlenmek isteyenleri bu kadar yormamalıyız. Aile Yılı'nda bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"NİTELİKLİ İNSANLARI TEKRAR TÜRKİYE'YE CEZBETMELİYİZ"

Tersine beyin göçüne de değinen Yılmaz, "Bunu başka ülkelere kaptırmamamız, aksine bizim cezbetmemiz lazım. Öncelikle kendi insanımızı, yurt dışına gitmiş, orada yaşayan nitelikli insanları tekrar Türkiye'ye cezbetmek lazım." dedi. Yılmaz, beyin göçünün biraz ortam, biraz da algı meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Oradaki şartların romantik bir şekilde, gerçeklikle örtüşmeyen şekilde gençlerimize aktarılması ciddi sorun. Birçoğunun da ben, gidince ciddi hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kaldıklarını biliyorum. Aynı niteliklerde Türkiye'de çok daha olumlu, önemli işler yapabilecekken gidip New York'ta taksi şoförlüğü yapanlar var. Sosyal medyada oluşturulan bu imajı da kırmamız lazım." diye konuştu.

Nüfus Politikaları Kurulundan da söz eden Yılmaz, "Mevzuat", "Çalışma Hayatı", "Sağlık", "Eğitim ve Ekonomik Teşvikler" ve "İletişim" olmak üzere 5 ana çalışma grubu belirlediklerini ve yıl sonunda eylem planını güncelleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK MİKTARI 250 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Yılmaz, somut adımlar attıklarını da kaydederek, "İlk doğumda tek seferlik 5 bin lira anneye ödeme yapma kararı aldık. İkinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık 1500 lira destek verme kararı aldık. Üçüncü çocuk olursa 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira destek vermeye karar verdik. Dolayısıyla doğum yardımlarını artırmış olduk." dedi.

Aile ve Gençlik Fonu'nu da kurduklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Fon kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunuyoruz. Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, özel sponsorları da dahil etti, ev eşyasında ciddi indirimler, başka birtakım desteklerle birlikte imkanı olmadığı için evliliğini erteleyen gençlerimizin ertelememeleri için böyle bir mekanizma oluşturmuş durumdayız. Ocak ayından itibaren de buradaki desteklerimizi artırıyoruz. 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız."

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (22)

Haber Yorumlarımehmet:

siz ülkenin bütün imkanlarını kendinize ve yandaşlarınıza kullanın. bir kısım hanlarda saraylarda yaşarken gerçek ihtiyaç sahibi değilde sizin zenginleriniz faydalansın .

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

milleti dolaylı fahiş vergilerle soyup milyonlarca liralarını al sonra destek adı altında komik gülünç rakamla gençlerin evlenmelerini bekle samimiyetsiz reklamdan başka bir şey değil ekonomi diye bir şey bırakmadılar aile kurumunu çökerttiler gençler evlenmeye korkuyor

yanıt38
yanıt2
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Evlilik demek 2 kişi olmak demekdir. Bekar demek ise 1 kişi olmak demekdir. 2 olmak sayesinde daha ağır taşlar ile bir ev yapılabilir çünkü 2 kişi beraber olunca daha ağır bir taşı kaldırabilirler. Bekar olmak yani 1 olmak demek, ağır olmayan, sadece 1 kişinin kaldırabileceği taşlar ile ev yapabilmek olur. Bekar kişi, evli insanların evine bakıp onun gibi bir ev yapmaya kalkışırsa OLMAZ. Evli çift ise bekar birisinin evine bakıp onun evi gibi bir ev yapmaya kalkışırsa, galiba onlara UFAK gelir.

yanıt0
yanıt16
Haber Yorumlarıvatandaş:

bunu yapacaklarına arsa veya ev ver.

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıMurat Vural:

Mustafa Kamal Dolmabahçe Sarayında yaşarken Anadolu halkının ayağında giyecek ayakkabısı yoktu millet süpürge tohumu yiyordu . Gitme bir tarih oku kimin saraylarda İçki sefası sürdüğünü iyice öğren gerçek tarihle yüzleşmeye cesaretiniz varsa tabiki . Ayıktınmı ......

yanıt1
yanıt7
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve felaketlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Torun:

Barış süreciyle birlikte müslüman türk ve kürt halkı tekrar Osmanlı'da olduğu gibi kardeşçe yaşayacak. Bir olacağız, ümmet olacağız, Ülkeyi din düşmanlarının eline teslim etmeyeceğiz.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Kainat ın içindeki gezegen, yıldız ve galaksiler, biri birinden uzaklaşıyormuş devamlıca. Yani galiba kainat bu kararı vermiş çünkü birlik kurmak iyi fikir değildir olarak karar verilmiş. Birlik kurmak iyi fikir olsaydı, kainat ın içindeki tüm galaksi, yıldız ve gezegenler, bir biri ile birleşip, tek bir yıldız oluştururlardı. Belki kainat ın tümü aynı anda var olmamış olduğundan dolayı, tümü aynı anda yok olmakda zorluk çekebilir olarak düşünülmüş ve her şeyin dağılması doğru bulunmuş olabilir.

yanıt0
yanıt8
Haber YorumlarıDerunum:

Bunların ipiyle kuyuya inmeyin gençler, krediyle ev kurulmaz, ondan sonra icra bildirimini görürsünüz kapınızın önünde.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Seninde onunda canı chenneme ikiniz mezarınız da hazıe

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
