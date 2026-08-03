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Yılmaz: Enflasyonla mücadelede yapısal adımlar sürecek

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Cevdet Yılmaz, temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 31,75'e gerilediğini, jeopolitik gelişmelerin geçici etkilerine karşı ekonominin dirençli olduğunu ve arz yönlü reformlarla kalıcı fiyat istikrarı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üretim kapasitesini artıran, gıda ve enerji arz güvenliğini güçlendiren, konut ve lojistik maliyetlerini azaltan yapısal adımlarımız sayesinde ekonomimiz geçici dışsal şoklara karşı direncini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, uyguladıkları kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ettiklerini vurguladı.

Tüketici enflasyonunun temmuzda yüzde 1,78 oranında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun yüzde 31,75 seviyesine gerilediğini aktaran Yılmaz, temel mallarda ise yıllık enflasyonun yüzde 16,82'ye düştüğünü bildirdi.

Yılmaz, ABD-İran arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla artan petrol fiyatları ve yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamalarının etkisiyle temmuzda geçen aya kıyasla aylık enflasyonda geçici bir artış yaşandığını dile getirerek, işlenmiş gıda aylık enflasyonundaki yavaşlamaya rağmen taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişin gıda kaleminin yıllık enflasyonunda artışa neden olduğunu kaydetti.

"Arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Mayıs ve haziranda gerileyen yurt içi enerji fiyatlarının, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle temmuzda akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde aylık bazda yükseldiğini bildiren Yılmaz, temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indiriminin etkisiyle aylık ve yıllık bazda düşüş görüldüğünü aktardı.

Yılmaz, hizmet enflasyonunun aylık bazdaki artışında ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetleri fiyatlarındaki artışın etkisinin görüldüğünü, bununla birlikte hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrettiğini, kira enflasyonunun ise yıllık bazda düşmeye devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek bu etkileri sınırlamak amacıyla kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve etkin bir şekilde aldığımız önlemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Artan girdi ve finansman maliyetlerinin üretim ve fiyatlar üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz. Üretim kapasitesini korumak, arz sürekliliğini sağlamak ve maliyet baskılarının tüketici fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla reel sektörümüzün uygun koşullarda finansmana erişimini destekliyor, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Üretim kapasitesini artıran, gıda ve enerji arz güvenliğini güçlendiren, konut ve lojistik maliyetlerini azaltan yapısal adımlarımız sayesinde ekonomimiz geçici dışsal şoklara karşı direncini korumaktadır. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmek ve sürdürülebilir refah artışını sağlamak amacıyla para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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