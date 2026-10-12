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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil"

Kaynak: AA
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