Külliye'de Kamu Kurumlarının Denetim Faaliyetleri Değerlendirildi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamu Kurumları Denetim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda denetim faaliyetlerinde etkinlik, koordinasyon ve dijital dönüşüm hedefleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamu Kurumları Denetim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Denetim Genelgesi çerçevesinde; kamu hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışı güçlendiriyor, denetim faaliyetlerinde etkinlik, koordinasyon ve dijital dönüşümü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Kamu Kurumları Denetim Faaliyetleri Değerlendirme Raporu Devlet Denetleme Kurulu tarafından ilk kez hazırlanmış oldu."

Toplantımızda, denetim birimleri mevzuatı ve teşkilatının güçlendirilmesi, insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi, ortak eğitim ve mesleki standartların oluşturulması, koordinasyon mekanizmalarının iyileştirilmesi ve ortak denetim kültürünün yaygınlaşmasına yönelik önerileri değerlendirdik.

Ayrıca finansal dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital sahtecilik, siber suçlar, mali suçlar, kaçakçılık ve organize suçlar gibi toplumu ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen konularda yapılan denetim çalışmalarını hep birlikte ele aldık. Toplantımızın düzenlenmesinde ve alınan kararların uygulanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Devlet Denetleme Kurulu (DDK) başta olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
