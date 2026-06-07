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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CONIFA Şampiyonu KKTC'ye tebrik Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan KKTC A Milli Futbol Takımı'nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, KKTC'nin şampiyonluğuna ilişkin NSosyal hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

KKTC A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Turnuva boyunca sergilediği mücadele ve başarı ile Kıbrıs Türk halkını da en güzel şekilde temsil eden futbolcularımızı, teknik heyeti, KKTC Futbol Federasyonu'nu ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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