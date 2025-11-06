Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Brezilya'da İklim Zirvesi Temasları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde, Suriye, Azerbaycan, İran ve Rusya yetkilileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iklim eyleminden ticaret ve enerji ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede konular değerlendirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki COP30 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ansari ve Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 kapsamında gittiği Brezilya'nın Belem kentinde çeşitli temaslarda bulundu. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COP30 kapsamında ülkemizi temsilen bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed eş-Şara Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Şina Ansari ve Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Görüşmelerimizde; iklim eylemi, COP29'un kazanımları, COP31 ev sahipliği adaylığımız, küresel iklim finansmanının güçlendirilmesi, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler, ticaret, enerji, ulaştırma, sınır güvenliği ve çevresel konular dahil geniş bir yelpazede ortak gündemlerimizi değerlendirdik.

Türkiye olarak; Azerbaycan, Suriye, İran ve Rusya ile köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu güçlendirmeye; bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye kararlıyız. Küresel ölçekte ise adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iklim diplomasisi için tüm paydaşlarımızla yakın istişare ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi

Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi
Festivalde sucuk ekmek yediler, bin pişman oldular

Sucuk festivalinde büyük şok! Katıldıklarına bin pişman oldular
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu

Süper Lig ekibine devasa bir yeni tesis: İlk kazık vuruldu
İç savaşın yaşandığı ülkede ateşkes! ABD'nin teklifi kabul edildi

İç savaşın yaşandığı ülkede ateşkes! ABD'nin teklifi kabul edildi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.