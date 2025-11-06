Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Brezilya'da İklim Zirvesi Temasları

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki COP30 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ansari ve Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 kapsamında gittiği Brezilya'nın Belem kentinde çeşitli temaslarda bulundu. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COP30 kapsamında ülkemizi temsilen bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed eş-Şara Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Şina Ansari ve Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Görüşmelerimizde; iklim eylemi, COP29'un kazanımları, COP31 ev sahipliği adaylığımız, küresel iklim finansmanının güçlendirilmesi, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler, ticaret, enerji, ulaştırma, sınır güvenliği ve çevresel konular dahil geniş bir yelpazede ortak gündemlerimizi değerlendirdik.

Türkiye olarak; Azerbaycan, Suriye, İran ve Rusya ile köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu güçlendirmeye; bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye kararlıyız. Küresel ölçekte ise adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iklim diplomasisi için tüm paydaşlarımızla yakın istişare ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz."