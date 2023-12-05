Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yoğun programına devam ediyor. Mısır Çarşısı ve Tahmis Han'a ziyarette bulunan Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yılmaz, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da kahvenin tarihine dair sohbetini dinledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti. Yılmaz çarşıda bulunan turistler ve vatandaşlarla sohbet ederek beraber fotoğraf çektirdi.

İLBER ORTAYLI İLE BİR ARAYA GELDİ

Daha sonra Beta Yeni Han'da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Yılmaz, Türk kahvesi hakkında katılımcılara bilgi veren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dinledi. Yılmaz, daha sonra Ortaylı ve buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yılmaz'a, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Yılmaz, şunları söyledi: "İstanbul Eminönü'nün mimari ve görsel zarafetini uluslararası boyutta sergileyen, Osmanlı döneminden kalan tarihi miraslarımızdan Mısır Çarşısı ve Tahmis Han'ı (Beta Yeni Han) ziyaret ederek esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ziyaretimiz esnasında; "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kahvenin tarihine dair sohbetini dinledik.

5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edilen Türk kahvemizin nice dostluklara vesile olması ve köklü kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması ümidiyle; Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyorum."