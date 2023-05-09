Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Aydın mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fitne tüccarlarının aramıza nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların, sokaklarımızı karıştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz ve Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batıda vatan millet edebiyatı yapıp doğuda Selo'ya özgürlük isteyen ikiyüzlülerin neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. FETÖ'cü ve bölücülerle gizli anlaşmalar yapanların kimlere hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Londra'daki tefecilerden alınan sözlerin ne için verildiğini çok iyi biliyoruz. Ortada öyle bir mesele yokken, bir gece yarısı yayınlanan Kürt ve Alevi videolarının ne gayeyle yapıldığını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla hepsi bizim kardeşimiz." diyen Erdoğan, yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini ve ayrım yapmadıklarını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz kuklayı da kuklacıyı da oynanan oyunu da çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu oyunu yine bozacağız. Fitne tüccarlarının aramıza nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların, sokaklarımızı karıştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz ve Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve ülkemizdeki huzur iklimine çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağız.

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Biliyorum, son iki aydır siyaset sahnesinde yaşanan rezillikler sizi üzüyor. Bölücü örgütün giderek artan pervasızlıkları, biliyorum, sizi öfkelendiriyor ama gün soğukkanlı olma, sabırla, basiretle hareket etme günüdür. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin. Kirli pazarlıkların hesabını sandıkta sorun. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin. Bay bay Kemal ne diyor? 'Tıpış tıp oy vereceksiniz' diyen bu kibir kulelerine hadlerini sandıkta bildirin."

Erdoğan, 20 yıldır hep eserlerle, hizmetlerle konuştuklarını, milletin gönlünü de yine icraatlar ve samimiyetle almaya devam edeceklerini söyledi.

Mitinge 55 bin kişi katıldı

AK Parti iktidarlarında yapılan icraatların videosunun izletilmesinin ardından Erdoğan, "Bugün alana ne kadar kişi geldi, diye sordum. Resmi rakam şu an itibarıyla alana giriş 55 bin. CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP 1700. Bu neyin işaretini veriyor? Tabii Cumhur İttifakı'nın ayrıca bir katılımı var. Dolayısıyla pazar günü inşallah sandıklar farklı olarak patlayacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iktidarları döneminde yapılan icraatları 21 yıla sığdırdıklarını ve 81 ile hizmet ederken Aydın'ı ihmal etmediklerini vurgulayarak, "Aydın'a toplam 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta çok ciddi adımlar attık. Toplamda 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'ni yaptık. Biz bay bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu o rezilliği, o rezaleti milletimize layık göremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vasıtasıyla 1810 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini ve 1267 konutun yapımının devam ettiğini bildirdi.

"Aydın'da bölünmüş yol uzunluğunu 381 kilometreye çıkardık"

"İlk Evim" projesiyle 3 bin 320 yeni konutu ve "İlk Arsam" projesiyle 7 bin altyapısı hazır arsayı vatandaşların hizmetine vereceklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın'daki 4 millet bahçemizden 2'sinin açılışını yaptık, diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 114 kilometreden devraldığımız Aydın'ın bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 381 kilometreye çıkardık. İzmir-Aydın Otoyolu'nu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nu seneye tamamlıyoruz. Didim Yat Limanı'nı tamamladık. Mevcutların yanı sıra Aydın'a 4 baraj daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Aydın'da 555 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık.

Yapımı süren 11 sulama tesisiyle 251 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize son 21 yılda toplam 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize 1 teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Aydın, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar'a doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Didim'e de doğal gaz arzı sağlamayı planladık."

"Ülkemizin kaynaklarını ve potansiyelini en verimli şekilde kullandık"

Erdoğan, Aydın'ı hak ettiği seviyeye getirene kadar durmayacaklarını ve bunu milletle yapacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asırlık hizmetleri sizlerin istifadesine sunarken hep milletimizin gücüne güvendik. 'Başkaları yapıyorsa biz niye yapmayalım? Başkaları üretebiliyorsa biz neden bulamayalım? Başkaları buluyorsa biz neden bulamayalım?' dedik. Ülkemizin kaynaklarını ve potansiyelini en verimli en güzel şekilde kullanmaya çalıştık. Karadeniz doğal gazını çıkardık mı? 'İlk ay ücretsiz' dedik mi? Bu, bay bay Kemal'in sözlerine benzemez."

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla savunma sanayisinde yerini aldığını belirten Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen TCG Anadolu uçak gemisini yüz binlerin ziyaret ettiğini ifade etti.

(Sürecek)