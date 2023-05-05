Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Erzurum mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa'ya ilişkin "Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa'ya ilişkin "Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu?" dedi.

Erdoğan, partisinin, Erzurum yeni miting alanında düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Tekrar iktidara gelmeleri halinde 5 yılda yapacaklarına ilişkin videoyu izleten Erdoğan, "Sizlerin desteği ve duasıyla tüm bunları tek tek hayata geçireceğiz. Karadeniz gazını nasıl ülkemize getirdiysek, oltu rengi Togg'u yollara nasıl uğurladıysak, milli muharip uçağımız Kaan'ı nasıl hangardan çıkardıysak Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, ağacın kurdunun içinde olacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun karşısına da içimizden birilerini çıkardılar. Önce 6 benzemezi bir masa etrafına topladılar sonra buna en başından beri masanın altında olanı eklediler. Kimdi o? HDP. Ardından masaya 2 tane daha belediye başkanı iliştirdiler. Bir ara masadaki ortaklardan biri hışımla kalktı. Ama 3 gün içinde tekrar tıpış tıpış yerine oturdu. Bu 3 günde ittifak ortaklarından yediği 30 yıllık hakaret ise yanına kar kaldı."

CHP'nin geçen hafta Erzurum'da yapmayı planladığı mitingin 250-300 kişi gelince "güvenlik" gerekçesi ile iptal edildiğini dile getiren Erdoğan, İYİ Parti'nin ise 300 kişiyle esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Erdoğan, HDP'nin ise 1500 kişiyle Hınıs'ta miting yaptığını belirterek, "Buradan Hınıs'taki kardeşlerime de sesleniyorum, bunlardan ne bekliyorsunuz? Benim Hınıslı kardeşim imanlıdır, inançlıdır, bu imansızlara, kitapsızlara, ezansızlara artık 'haydi buradan' demeyecek mi?" ifadelerini kullandı.

"İş, birbirlerine makam dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemiyor"

Altılı Masa'daki partilerin anlaşamadığını ve her gün kavga ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama iş, birbirlerine makam ve koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemiyor. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Ama bu sayı sürekli artıyor. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar. Aynı şekilde FETÖ'cülere ne söz verdiklerini açıklarlar. Yani ortada parçası da dili de yüzü de artık sayılamayacak kadar çoğalmış bir koalisyon var. Hepsine bir misyon yüklemişler. Birine 'siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi' vermişler. Ajansın ezberlettiği metni, sağda, solda papağan gibi tekrarlayarak görevini yerine getiriyorlar. Diğerine Selo'nun havariliğini yapma vazifesini yüklemişler. Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içeride. Ne diyor bay bay Kemal? 'Onları da çıkaracağız.' diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Bir başkasına 'sen mütedeyyin kesimi kontrol edeceksin' demişler. Diğer iki tanesini ise 'siz de AK Parti'den kopartabildiğiniz kadar oy kopartacaksınız' diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini, tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağa yani İYİ Partiye vermişler. En zor durumda olan bu ortak. Camiyle kilise arasında kalmış, beynamaz misali gitse gidemiyor, kalsa yakışmıyor, sussa olmuyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde, her gün sağa, sola savrulup duruyor. Ne diyelim? Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip eylesin."

Alana kurulan ekranlardan Millet İttifakı'nın bazı açıklamalarına ilişkin videoyu izleten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceklermiş. Biz bu kadar şehidi niye verdik? Sırtını PKK'ya yaslıyor. Onun için 14 Mayıs çok önemli. İşte bütün teröristler burada. Güya ülkeye baharı getireceğini iddia eden tayfa bu. Bu ülkeye baharı biz getirdik, biz. Terörü bu ülkede durduran kim? Terör bitti, bahar geldi sayemizde. Ekonomideki sorunları çözeceğini söyleyen aday bu. Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözün arkasında durmamış, kendi partisi dahil mağdur etmediği kimseyi bırakmamış, FETÖ'cüsünden bölücüsüne kadar herkesle iş tutmuş bay bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. Daha 1-2 ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri, 'aday olma' baskısı yaptıkları, güvenmedikleri defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar."

"Biz milletimizle yürüyoruz ve Rabb'imize dayanıyoruz"

Altılı Masa'nın daha kendi sorunlarını çözemezken bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurumlu aşık ne güzel söylemiş... Hepsi yalan, utanma yok özünde, kal burada su durursa bay bay Kemal de durur sözünde. Buradan Erzurum'a soruyorum. Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Daha teröriste 'terörist' diyemeyenler, insanımızın canını, malını, ırzını koruyabilir mi? Alevi-Sünni diyerek, Kürt-Türk diyerek bu milleti bölenler 85 milyonu bir arada, barış içinde yaşatabilir mi? Avrupa'dan 'aferin' almak için 40 takla atanlar, Türkiye'nin başını dik tutabilir mi? IMF ile otel odalarında, gizli saklı pazarlık yapanlar, ülkemizin ekonomisini, ihracatını, turizmini geliştirebilir mi? Bunlardan ülkeye de hayır gelmez, millete de hayır gelmez, Erzurum'a zaten hiç hayır gelmez. İnşallah 14 Mayıs'ta gizli, açık ortaklarıyla birlikte bu kumar masasını tasfiye etmeye var mıyız? Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu kifayetsiz muhterislerden kurtarmaya var mıyız? Bay bay Kemal ve ortakları kimlerle kol kola girerse girsin, biz yolumuza sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bay bay Kemal, Kandil'le yürüyor, Kandil'in uşaklarıyla yürüyor. Biz milletimizle yürüyoruz ve Rabb'imize dayanıyoruz. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol."

Milletin kendilerinden Türkiye Yüzyılı'nı özellikle inşa etmelerini beklediğini, kendilerinin de bu beklentiye uygun şekilde çalıştığını ifade eden Erdoğan, tüm Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek işlediklerini söyledi.

Erdoğan, yatırım yaparken Erzurum'u da ihmal etmediklerini belirterek, "Erzurum'a 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 84 milyar yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 19 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları ve 71 adet spor tesisi inşa ettik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 8 milyar lira tutarında kaynak aktardık." bilgisini verdi.

Sağlık alanında 2 bin 32 yataklı 24 hastane dahil 107 sağlık tesisi yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Şehrimize kazandırdığımız eserlerden biri de şehir hastanemizdir. TOKİ vasıtasıyla 14 bin 461 konut yaptık. Şimdi de 'İlk Evim' ile 2 bin 420 yeni konut ve 'İlk İş Yerim' ile 218 iş yeri inşa ediyor, 'İlk Arsam' ile altyapısı hazır 17 bin 500 arsa veriyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde Uzundere'yi de doğal gaza kavuşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki 13 millet bahçesi projemizin 10'unu tamamladık. Ulaştırmada 49 kilometrede aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 620 kilometreye çıkardık. Erzurum Kuzey Çevre Yolu'ndaki onarımı bu yıl bitiriyoruz. Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars hızlı tren projesini Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Tarım ve ormanda 11 baraj, 22 sulama tesisi, 312 taşkın koruma tesisi ve gölet ile 28 hidroelektrik santrali inşa ettik. Erzurumlu çiftçilerimize toplam 3 milyar liralık destek verdik. Erzurum ve civarı illerimizin karma yem ihtiyacını karşılamak için Tarım Kredi'nin yapacağı 250 milyon liralık yatırımla yılda 50 bin ton üretim yapacak fabrikanın inşasına başladık. Enerjide 339 bin doğal gaz abonesi olan şehrimize ve 19 ilçesine doğal gaz getirdik. Önümüzdeki dönemde Uzundere'yi de doğal gaza kavuşturuyoruz."

Tüm bu yatırımların kesintisiz sürmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hepimiz sandığa gidecek ve irademize sahip çıkacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi tercihimizi yine eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacağız. Bay bay Kemal ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz. Eli kanlı terör örgütlerine selam çakanlara meydanı terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mitingden notlar

Erzurum'a gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsten kendisini bekleyenleri selamladı.

Mitingin yapıldığı alana, "Efsane balkondan konuşur, mutfaktan değil bye bye Kemal", "Duruşun dosta güven, düşmana korku salıyor reis", "Erzurum hazır" pankartları asıldı.

Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformdan Erzurumluları selamladı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Erzurum milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Bu sırada, "14 Mayıs akşamına hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşlardan "Evet" yanıtını alınca, "14 Mayıs akşamı sizlere balkondan sesleneceğim." karşılığını verdi.

Mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

(Bitti)