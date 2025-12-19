Haberler

KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ETSO'ya ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirirken, iş birliği fırsatlarını da gündeme getirdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temasları kapsamında Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)'nu ziyaret etti. Tatar, ziyarette ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagöz ve oda meclis üyeleri ile bir araya geldi.

KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, ETSO ziyaretinde Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alınırken, iş dünyaları arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi. Ersin Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, yerel odalar ve iş insanlarıyla kurulacak güçlü bağların iki ülke arasındaki ticareti daha da ileri taşıyacağını ifade etti. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagöz ise Erdemli iş dünyasının yapısı, bölgenin tarım, ticaret ve sanayi potansiyeli hakkında bilgi vererek, KKTC ile karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine hazır olduklarını belirtti.

