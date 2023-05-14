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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE

Güncel Haberler

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİToplam Sandık : 2.

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2.019
Toplam Seçmen: 1.504.967
Açılan Sandık: 156
Açılan Sandık Oranı: % 7.73
Kullanılan Oy: 51.545
Geçerli Oy: 51.091
Katılım Oranı: % 45.02

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,8733.656
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,1216.408
Sinan Oğan: % 1,36697
Muharrem İnce: % 0,65330
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Toplam Sandık: 151
Toplam Seçmen: 135.383
Açılan Sandık: 19
Açılan Sandık Oranı: % 12.58
Kullanılan Oy: 5.830
Geçerli Oy: 5.805
Katılım Oranı: % 34.58

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 80,524.674
Recep Tayyip Erdoğan: % 15,83919
Sinan Oğan: % 2,01117
Muharrem İnce: % 1,6495
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 1.416
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
AVUSTRALYA

Toplam Sandık: 53
Toplam Seçmen: 53.902
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 3.77
Kullanılan Oy: 46
Geçerli Oy: 46
Katılım Oranı: % 4.63

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 78,2636
Recep Tayyip Erdoğan: % 17,398
Sinan Oğan: % 4,352
Muharrem İnce: % 0,000
AVUSTURYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 175
Toplam Seçmen: 115.074
Açılan Sandık: 5
Açılan Sandık Oranı: % 2.86
Kullanılan Oy: 2.060
Geçerli Oy: 2.046
Katılım Oranı: % 65.36

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 76,591.567
Kemal Kılıçdaroğlu: % 21,70444
Sinan Oğan: % 1,1724
Muharrem İnce: % 0,5411
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 15
Toplam Seçmen: 11.036
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 26.67
Kullanılan Oy: 2.284
Geçerli Oy: 2.270
Katılım Oranı: % 80.03

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,841.086
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,191.003
Sinan Oğan: % 5,86133
Muharrem İnce: % 2,1148
BAHREYN KRALLIĞI

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 1.359
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 245
Geçerli Oy: 244
Katılım Oranı: % 54.08

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 77,46189
Recep Tayyip Erdoğan: % 19,2647
Sinan Oğan: % 2,055
Muharrem İnce: % 1,233
BELARUS CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 643
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BELÇİKA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 247
Toplam Seçmen: 154.582
Açılan Sandık: 22
Açılan Sandık Oranı: % 8.91
Kullanılan Oy: 7.447
Geçerli Oy: 7.372
Katılım Oranı: % 52.66

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 74,285.476
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,631.668
Sinan Oğan: % 2,22164
Muharrem İnce: % 0,8764
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Toplam Sandık: 20
Toplam Seçmen: 12.757
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BOSNA HERSEK

Toplam Sandık: 11
Toplam Seçmen: 2.946
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 581
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 16
Toplam Seçmen: 8.668
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 235
Geçerli Oy: 235
Katılım Oranı: % 10.4

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 61,28144
Recep Tayyip Erdoğan: % 34,4781
Sinan Oğan: % 2,556
Muharrem İnce: % 1,704
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Toplam Sandık: 242
Toplam Seçmen: 127.852
Açılan Sandık: 8
Açılan Sandık Oranı: % 3.31
Kullanılan Oy: 2.513
Geçerli Oy: 2.500
Katılım Oranı: % 52.88

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 82,042.051
Recep Tayyip Erdoğan: % 16,12403
Sinan Oğan: % 1,2030
Muharrem İnce: % 0,6416
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 2.280
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ÇEK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 7
Toplam Seçmen: 3.018
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 12
Toplam Seçmen: 4.337
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 199
Geçerli Oy: 193
Katılım Oranı: % 15.5

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,21122
Recep Tayyip Erdoğan: % 26,9452
Sinan Oğan: % 6,7413
Muharrem İnce: % 3,116
DANİMARKA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 36
Toplam Seçmen: 37.864
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 5.56
Kullanılan Oy: 790
Geçerli Oy: 777
Katılım Oranı: % 55.91

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,08529
Kemal Kılıçdaroğlu: % 29,73231
Sinan Oğan: % 1,6713
Muharrem İnce: % 0,524
ESTONYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 776
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
FAS KRALLIĞI

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 685
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 18
Toplam Seçmen: 6.791
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 11.11
Kullanılan Oy: 632
Geçerli Oy: 630
Katılım Oranı: % 83.82

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 73,49463
Recep Tayyip Erdoğan: % 23,02145
Sinan Oğan: % 2,3815
Muharrem İnce: % 1,117
FRANSA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 453
Toplam Seçmen: 399.365
Açılan Sandık: 19
Açılan Sandık Oranı: % 4.19
Kullanılan Oy: 7.425
Geçerli Oy: 7.351
Katılım Oranı: % 44.67

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,774.761
Kemal Kılıçdaroğlu: % 33,762.482
Sinan Oğan: % 1,0376
Muharrem İnce: % 0,4432
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 1.561
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 16.67
Kullanılan Oy: 49
Geçerli Oy: 49
Katılım Oranı: % 57.65

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 81,6340
Recep Tayyip Erdoğan: % 12,256
Sinan Oğan: % 6,123
Muharrem İnce: % 0,000
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 8
Toplam Seçmen: 2.306
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 12.5
Kullanılan Oy: 187
Geçerli Oy: 185
Katılım Oranı: % 45.61

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,24117
Recep Tayyip Erdoğan: % 33,5262
Sinan Oğan: % 2,705
Muharrem İnce: % 0,541
HOLLANDA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 504
Toplam Seçmen: 287.888
Açılan Sandık: 61
Açılan Sandık Oranı: % 12.1
Kullanılan Oy: 17.676
Geçerli Oy: 17.530
Katılım Oranı: % 50.39

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,0011.921
Kemal Kılıçdaroğlu: % 29,335.141
Sinan Oğan: % 1,96344
Muharrem İnce: % 0,71124
IRAK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 18
Toplam Seçmen: 5.738
Açılan Sandık: 9
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 716
Geçerli Oy: 711
Katılım Oranı: % 33.12

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,29450
Kemal Kılıçdaroğlu: % 31,36223
Sinan Oğan: % 4,3631
Muharrem İnce: % 0,997
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 9
Toplam Seçmen: 1.592
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 221
Geçerli Oy: 217
Katılım Oranı: % 26.15

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 53,92117
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,8693
Sinan Oğan: % 2,305
Muharrem İnce: % 0,922
İRLANDA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 6.770
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
İSPANYA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 10
Toplam Seçmen: 5.838
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 10
Kullanılan Oy: 408
Geçerli Oy: 407
Katılım Oranı: % 64.45

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 80,59328
Recep Tayyip Erdoğan: % 16,7168
Muharrem İnce: % 1,727
Sinan Oğan: % 0,984
İSRAİL DEVLETİ

Toplam Sandık: 12
Toplam Seçmen: 5.088
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 323
Geçerli Oy: 321
Katılım Oranı: % 25.39

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 75,39242
Recep Tayyip Erdoğan: % 23,0574
Sinan Oğan: % 1,254
Muharrem İnce: % 0,311
İSVEÇ KRALLIĞI

Toplam Sandık: 34
Toplam Seçmen: 42.773
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 11.76
Kullanılan Oy: 1.061
Geçerli Oy: 1.054
Katılım Oranı: % 21.09

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,88589
Recep Tayyip Erdoğan: % 41,65439
Sinan Oğan: % 1,6117
Muharrem İnce: % 0,869
İSVİÇRE KONFEDERASYONU

Toplam Sandık: 204
Toplam Seçmen: 105.820
Açılan Sandık: 26
Açılan Sandık Oranı: % 12.75
Kullanılan Oy: 7.227
Geçerli Oy: 7.180
Katılım Oranı: % 57.25

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,993.948
Recep Tayyip Erdoğan: % 43,163.099
Sinan Oğan: % 1,2791
Muharrem İnce: % 0,5842
İTALYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 19
Toplam Seçmen: 20.148
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 10.53
Kullanılan Oy: 851
Geçerli Oy: 846
Katılım Oranı: % 38.68

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 53,55453
Recep Tayyip Erdoğan: % 44,33375
Muharrem İnce: % 1,1810
Sinan Oğan: % 0,948
JAPONYA

Toplam Sandık: 15
Toplam Seçmen: 5.672
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 26.67
Kullanılan Oy: 790
Geçerli Oy: 789
Katılım Oranı: % 70.28

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 50,70400
Kemal Kılıçdaroğlu: % 43,35342
Sinan Oğan: % 3,4227
Muharrem İnce: % 2,5320
KANADA

Toplam Sandık: 78
Toplam Seçmen: 40.418
Açılan Sandık: 18
Açılan Sandık Oranı: % 23.08
Kullanılan Oy: 4.508
Geçerli Oy: 4.485
Katılım Oranı: % 48.48

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 79,603.570
Recep Tayyip Erdoğan: % 17,48784
Sinan Oğan: % 1,7880
Muharrem İnce: % 1,1451
KARADAĞ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 1.704
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KATAR DEVLETİ

Toplam Sandık: 21
Toplam Seçmen: 10.868
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 19.05
Kullanılan Oy: 1.165
Geçerli Oy: 1.158
Katılım Oranı: % 56.33

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,51747
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,47376
Sinan Oğan: % 1,7320
Muharrem İnce: % 1,2915
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 12
Toplam Seçmen: 6.101
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 450
Geçerli Oy: 447
Katılım Oranı: % 38.07

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,08206
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,64204
Sinan Oğan: % 5,1523
Muharrem İnce: % 3,1314
KIRGIZ CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 3.118
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KORE CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 866
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KOSOVA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 2.192
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KUVEYT DEVLETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 4.725
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 308
Toplam Seçmen: 140.680
Açılan Sandık: 49
Açılan Sandık Oranı: % 15.91
Kullanılan Oy: 11.841
Geçerli Oy: 11.754
Katılım Oranı: % 39.51

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,776.437
Recep Tayyip Erdoğan: % 37,724.434
Sinan Oğan: % 3,91460
Muharrem İnce: % 3,60423
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 5
Toplam Seçmen: 4.107
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
LİBYA DEVLETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 1.132
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
LİTVANYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 795
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
LÜBNAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 17
Toplam Seçmen: 8.325
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI

Toplam Sandık: 49
Toplam Seçmen: 1.507
Açılan Sandık: 8
Açılan Sandık Oranı: % 16.33
Kullanılan Oy: 2.963
Geçerli Oy: 2.939
Katılım Oranı: % 99.99

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 60,151.768
Kemal Kılıçdaroğlu: % 38,111.120
Sinan Oğan: % 1,3339
Muharrem İnce: % 0,4112
MACARİSTAN

Toplam Sandık: 7
Toplam Seçmen: 3.887
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 14.29
Kullanılan Oy: 204
Geçerli Oy: 204
Katılım Oranı: % 36.76

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,84118
Recep Tayyip Erdoğan: % 35,3072
Sinan Oğan: % 5,3911
Muharrem İnce: % 1,473
MALEZYA

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 711
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
MALTA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 2.808
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
MISIR ARAP CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 2.327
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 424
Geçerli Oy: 420
Katılım Oranı: % 46.7

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 76,43321
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,1493
Sinan Oğan: % 0,954
Muharrem İnce: % 0,482
MOLDOVA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 861
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 584
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 36
Geçerli Oy: 36
Katılım Oranı: % 12.33

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 55,5620
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,4416
Muharrem İnce: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
NORVEÇ KRALLIĞI

Toplam Sandık: 17
Toplam Seçmen: 10.391
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 11.76
Kullanılan Oy: 419
Geçerli Oy: 418
Katılım Oranı: % 34.29

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 49,76208
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,08201
Sinan Oğan: % 1,205
Muharrem İnce: % 0,964
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 9
Toplam Seçmen: 3.182
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 566
Geçerli Oy: 565
Katılım Oranı: % 53.4

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 49,38279
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,78253
Sinan Oğan: % 4,7827
Muharrem İnce: % 1,066
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 1.232
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 136
Geçerli Oy: 132
Katılım Oranı: % 30.98

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 62,8883
Kemal Kılıçdaroğlu: % 31,0641
Sinan Oğan: % 3,795
Muharrem İnce: % 2,273
POLONYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 9
Toplam Seçmen: 10.457
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
PORTEKİZ CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.484
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ROMANYA

Toplam Sandık: 30
Toplam Seçmen: 10.173
Açılan Sandık: 7
Açılan Sandık Oranı: % 23.33
Kullanılan Oy: 1.118
Geçerli Oy: 1.112
Katılım Oranı: % 45.5

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 59,17658
Recep Tayyip Erdoğan: % 35,97400
Sinan Oğan: % 3,1535
Muharrem İnce: % 1,7119
RUSYA FEDERASYONU

Toplam Sandık: 48
Toplam Seçmen: 14.357
Açılan Sandık: 14
Açılan Sandık Oranı: % 29.17
Kullanılan Oy: 1.278
Geçerli Oy: 1.251
Katılım Oranı: % 31.25

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,68584
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,28579
Sinan Oğan: % 4,4856
Muharrem İnce: % 2,5632
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 2.311
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 115
Geçerli Oy: 114
Katılım Oranı: % 35.83

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 56,1464
Kemal Kılıçdaroğlu: % 38,6044
Sinan Oğan: % 5,266
Muharrem İnce: % 0,000
SİNGAPUR CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.020
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
SLOVAK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 642
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

Toplam Sandık: 42
Toplam Seçmen: 23.005
Açılan Sandık: 6
Açılan Sandık Oranı: % 14.29
Kullanılan Oy: 1.489
Geçerli Oy: 1.472
Katılım Oranı: % 45.37

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 73,981.089
Kemal Kılıçdaroğlu: % 25,27372
Sinan Oğan: % 0,487
Muharrem İnce: % 0,274
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 865
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
TAYLAND KRALLIĞI

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.278
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
TÜRKMENİSTAN

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 635
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 105
Geçerli Oy: 105
Katılım Oranı: % 33.12

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,6250
Kemal Kılıçdaroğlu: % 43,8146
Sinan Oğan: % 6,677
Muharrem İnce: % 1,902
UKRAYNA

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 2.608
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 148
Geçerli Oy: 147
Katılım Oranı: % 11.95

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,5992
Recep Tayyip Erdoğan: % 31,9747
Sinan Oğan: % 3,405
Muharrem İnce: % 2,043
UMMAN SULTANLIĞI

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 1.395
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 3.030
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 488
Geçerli Oy: 484
Katılım Oranı: % 48.32

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 89,67434
Kemal Kılıçdaroğlu: % 9,3045
Muharrem İnce: % 0,824
Sinan Oğan: % 0,211
YENİ ZELANDA

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.115
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 36
Toplam Seçmen: 11.714
Açılan Sandık: 10
Açılan Sandık Oranı: % 27.78
Kullanılan Oy: 280
Geçerli Oy: 279
Katılım Oranı: % 17.4

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 77,78217
Recep Tayyip Erdoğan: % 18,2851
Muharrem İnce: % 2,156
Sinan Oğan: % 1,795
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Güncel Haberler

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