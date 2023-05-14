CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2.019
|Toplam Seçmen
|:
|1.504.967
|Açılan Sandık
|:
|156
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7.73
|Kullanılan Oy
|:
|51.545
|Geçerli Oy
|:
|51.091
|Katılım Oranı
|:
|% 45.02
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,87
|33.656
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,12
|16.408
|Sinan Oğan
|:
|% 1,36
|697
|Muharrem İnce
|:
|% 0,65
|330
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|Toplam Sandık
|:
|151
|Toplam Seçmen
|:
|135.383
|Açılan Sandık
|:
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12.58
|Kullanılan Oy
|:
|5.830
|Geçerli Oy
|:
|5.805
|Katılım Oranı
|:
|% 34.58
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 80,52
|4.674
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 15,83
|919
|Sinan Oğan
|:
|% 2,01
|117
|Muharrem İnce
|:
|% 1,64
|95
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|1.416
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
AVUSTRALYA
|Toplam Sandık
|:
|53
|Toplam Seçmen
|:
|53.902
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3.77
|Kullanılan Oy
|:
|46
|Geçerli Oy
|:
|46
|Katılım Oranı
|:
|% 4.63
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 78,26
|36
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 17,39
|8
|Sinan Oğan
|:
|% 4,35
|2
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
AVUSTURYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|175
|Toplam Seçmen
|:
|115.074
|Açılan Sandık
|:
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2.86
|Kullanılan Oy
|:
|2.060
|Geçerli Oy
|:
|2.046
|Katılım Oranı
|:
|% 65.36
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 76,59
|1.567
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 21,70
|444
|Sinan Oğan
|:
|% 1,17
|24
|Muharrem İnce
|:
|% 0,54
|11
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|15
|Toplam Seçmen
|:
|11.036
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26.67
|Kullanılan Oy
|:
|2.284
|Geçerli Oy
|:
|2.270
|Katılım Oranı
|:
|% 80.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,84
|1.086
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,19
|1.003
|Sinan Oğan
|:
|% 5,86
|133
|Muharrem İnce
|:
|% 2,11
|48
BAHREYN KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|1.359
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|245
|Geçerli Oy
|:
|244
|Katılım Oranı
|:
|% 54.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 77,46
|189
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 19,26
|47
|Sinan Oğan
|:
|% 2,05
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 1,23
|3
BELARUS CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|643
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BELÇİKA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|247
|Toplam Seçmen
|:
|154.582
|Açılan Sandık
|:
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8.91
|Kullanılan Oy
|:
|7.447
|Geçerli Oy
|:
|7.372
|Katılım Oranı
|:
|% 52.66
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 74,28
|5.476
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,63
|1.668
|Sinan Oğan
|:
|% 2,22
|164
|Muharrem İnce
|:
|% 0,87
|64
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|Toplam Sandık
|:
|20
|Toplam Seçmen
|:
|12.757
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BOSNA HERSEK
|Toplam Sandık
|:
|11
|Toplam Seçmen
|:
|2.946
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|581
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|16
|Toplam Seçmen
|:
|8.668
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|235
|Geçerli Oy
|:
|235
|Katılım Oranı
|:
|% 10.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 61,28
|144
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 34,47
|81
|Sinan Oğan
|:
|% 2,55
|6
|Muharrem İnce
|:
|% 1,70
|4
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|242
|Toplam Seçmen
|:
|127.852
|Açılan Sandık
|:
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3.31
|Kullanılan Oy
|:
|2.513
|Geçerli Oy
|:
|2.500
|Katılım Oranı
|:
|% 52.88
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 82,04
|2.051
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 16,12
|403
|Sinan Oğan
|:
|% 1,20
|30
|Muharrem İnce
|:
|% 0,64
|16
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|2.280
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ÇEK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|7
|Toplam Seçmen
|:
|3.018
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|12
|Toplam Seçmen
|:
|4.337
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|199
|Geçerli Oy
|:
|193
|Katılım Oranı
|:
|% 15.5
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 63,21
|122
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 26,94
|52
|Sinan Oğan
|:
|% 6,74
|13
|Muharrem İnce
|:
|% 3,11
|6
DANİMARKA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|36
|Toplam Seçmen
|:
|37.864
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5.56
|Kullanılan Oy
|:
|790
|Geçerli Oy
|:
|777
|Katılım Oranı
|:
|% 55.91
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,08
|529
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 29,73
|231
|Sinan Oğan
|:
|% 1,67
|13
|Muharrem İnce
|:
|% 0,52
|4
ESTONYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|776
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
FAS KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|685
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|18
|Toplam Seçmen
|:
|6.791
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11.11
|Kullanılan Oy
|:
|632
|Geçerli Oy
|:
|630
|Katılım Oranı
|:
|% 83.82
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 73,49
|463
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 23,02
|145
|Sinan Oğan
|:
|% 2,38
|15
|Muharrem İnce
|:
|% 1,11
|7
FRANSA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|453
|Toplam Seçmen
|:
|399.365
|Açılan Sandık
|:
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4.19
|Kullanılan Oy
|:
|7.425
|Geçerli Oy
|:
|7.351
|Katılım Oranı
|:
|% 44.67
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 64,77
|4.761
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 33,76
|2.482
|Sinan Oğan
|:
|% 1,03
|76
|Muharrem İnce
|:
|% 0,44
|32
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|1.561
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16.67
|Kullanılan Oy
|:
|49
|Geçerli Oy
|:
|49
|Katılım Oranı
|:
|% 57.65
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 81,63
|40
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 12,25
|6
|Sinan Oğan
|:
|% 6,12
|3
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|8
|Toplam Seçmen
|:
|2.306
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12.5
|Kullanılan Oy
|:
|187
|Geçerli Oy
|:
|185
|Katılım Oranı
|:
|% 45.61
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 63,24
|117
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 33,52
|62
|Sinan Oğan
|:
|% 2,70
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 0,54
|1
HOLLANDA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|504
|Toplam Seçmen
|:
|287.888
|Açılan Sandık
|:
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12.1
|Kullanılan Oy
|:
|17.676
|Geçerli Oy
|:
|17.530
|Katılım Oranı
|:
|% 50.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,00
|11.921
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 29,33
|5.141
|Sinan Oğan
|:
|% 1,96
|344
|Muharrem İnce
|:
|% 0,71
|124
IRAK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|18
|Toplam Seçmen
|:
|5.738
|Açılan Sandık
|:
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|716
|Geçerli Oy
|:
|711
|Katılım Oranı
|:
|% 33.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,29
|450
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 31,36
|223
|Sinan Oğan
|:
|% 4,36
|31
|Muharrem İnce
|:
|% 0,99
|7
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|9
|Toplam Seçmen
|:
|1.592
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|221
|Geçerli Oy
|:
|217
|Katılım Oranı
|:
|% 26.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 53,92
|117
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 42,86
|93
|Sinan Oğan
|:
|% 2,30
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 0,92
|2
İRLANDA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|6.770
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
İSPANYA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|10
|Toplam Seçmen
|:
|5.838
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10
|Kullanılan Oy
|:
|408
|Geçerli Oy
|:
|407
|Katılım Oranı
|:
|% 64.45
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 80,59
|328
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 16,71
|68
|Muharrem İnce
|:
|% 1,72
|7
|Sinan Oğan
|:
|% 0,98
|4
İSRAİL DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|12
|Toplam Seçmen
|:
|5.088
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|323
|Geçerli Oy
|:
|321
|Katılım Oranı
|:
|% 25.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 75,39
|242
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 23,05
|74
|Sinan Oğan
|:
|% 1,25
|4
|Muharrem İnce
|:
|% 0,31
|1
İSVEÇ KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|34
|Toplam Seçmen
|:
|42.773
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11.76
|Kullanılan Oy
|:
|1.061
|Geçerli Oy
|:
|1.054
|Katılım Oranı
|:
|% 21.09
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,88
|589
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 41,65
|439
|Sinan Oğan
|:
|% 1,61
|17
|Muharrem İnce
|:
|% 0,86
|9
İSVİÇRE KONFEDERASYONU
|Toplam Sandık
|:
|204
|Toplam Seçmen
|:
|105.820
|Açılan Sandık
|:
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12.75
|Kullanılan Oy
|:
|7.227
|Geçerli Oy
|:
|7.180
|Katılım Oranı
|:
|% 57.25
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 54,99
|3.948
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 43,16
|3.099
|Sinan Oğan
|:
|% 1,27
|91
|Muharrem İnce
|:
|% 0,58
|42
İTALYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|19
|Toplam Seçmen
|:
|20.148
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10.53
|Kullanılan Oy
|:
|851
|Geçerli Oy
|:
|846
|Katılım Oranı
|:
|% 38.68
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 53,55
|453
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 44,33
|375
|Muharrem İnce
|:
|% 1,18
|10
|Sinan Oğan
|:
|% 0,94
|8
JAPONYA
|Toplam Sandık
|:
|15
|Toplam Seçmen
|:
|5.672
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26.67
|Kullanılan Oy
|:
|790
|Geçerli Oy
|:
|789
|Katılım Oranı
|:
|% 70.28
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 50,70
|400
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 43,35
|342
|Sinan Oğan
|:
|% 3,42
|27
|Muharrem İnce
|:
|% 2,53
|20
KANADA
|Toplam Sandık
|:
|78
|Toplam Seçmen
|:
|40.418
|Açılan Sandık
|:
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23.08
|Kullanılan Oy
|:
|4.508
|Geçerli Oy
|:
|4.485
|Katılım Oranı
|:
|% 48.48
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 79,60
|3.570
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 17,48
|784
|Sinan Oğan
|:
|% 1,78
|80
|Muharrem İnce
|:
|% 1,14
|51
KARADAĞ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|1.704
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KATAR DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|21
|Toplam Seçmen
|:
|10.868
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19.05
|Kullanılan Oy
|:
|1.165
|Geçerli Oy
|:
|1.158
|Katılım Oranı
|:
|% 56.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 64,51
|747
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,47
|376
|Sinan Oğan
|:
|% 1,73
|20
|Muharrem İnce
|:
|% 1,29
|15
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|12
|Toplam Seçmen
|:
|6.101
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|450
|Geçerli Oy
|:
|447
|Katılım Oranı
|:
|% 38.07
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 46,08
|206
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 45,64
|204
|Sinan Oğan
|:
|% 5,15
|23
|Muharrem İnce
|:
|% 3,13
|14
KIRGIZ CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|3.118
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KORE CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|866
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KOSOVA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|2.192
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KUVEYT DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|4.725
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|308
|Toplam Seçmen
|:
|140.680
|Açılan Sandık
|:
|49
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15.91
|Kullanılan Oy
|:
|11.841
|Geçerli Oy
|:
|11.754
|Katılım Oranı
|:
|% 39.51
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 54,77
|6.437
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 37,72
|4.434
|Sinan Oğan
|:
|% 3,91
|460
|Muharrem İnce
|:
|% 3,60
|423
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|5
|Toplam Seçmen
|:
|4.107
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
LİBYA DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|1.132
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
LİTVANYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|795
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
LÜBNAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|17
|Toplam Seçmen
|:
|8.325
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI
|Toplam Sandık
|:
|49
|Toplam Seçmen
|:
|1.507
|Açılan Sandık
|:
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16.33
|Kullanılan Oy
|:
|2.963
|Geçerli Oy
|:
|2.939
|Katılım Oranı
|:
|% 99.99
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 60,15
|1.768
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 38,11
|1.120
|Sinan Oğan
|:
|% 1,33
|39
|Muharrem İnce
|:
|% 0,41
|12
MACARİSTAN
|Toplam Sandık
|:
|7
|Toplam Seçmen
|:
|3.887
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14.29
|Kullanılan Oy
|:
|204
|Geçerli Oy
|:
|204
|Katılım Oranı
|:
|% 36.76
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 57,84
|118
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 35,30
|72
|Sinan Oğan
|:
|% 5,39
|11
|Muharrem İnce
|:
|% 1,47
|3
MALEZYA
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|711
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
MALTA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|2.808
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
MISIR ARAP CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|2.327
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|424
|Geçerli Oy
|:
|420
|Katılım Oranı
|:
|% 46.7
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 76,43
|321
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,14
|93
|Sinan Oğan
|:
|% 0,95
|4
|Muharrem İnce
|:
|% 0,48
|2
MOLDOVA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|861
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|584
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|36
|Geçerli Oy
|:
|36
|Katılım Oranı
|:
|% 12.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 55,56
|20
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,44
|16
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
NORVEÇ KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|17
|Toplam Seçmen
|:
|10.391
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11.76
|Kullanılan Oy
|:
|419
|Geçerli Oy
|:
|418
|Katılım Oranı
|:
|% 34.29
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 49,76
|208
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 48,08
|201
|Sinan Oğan
|:
|% 1,20
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 0,96
|4
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|9
|Toplam Seçmen
|:
|3.182
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|566
|Geçerli Oy
|:
|565
|Katılım Oranı
|:
|% 53.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 49,38
|279
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,78
|253
|Sinan Oğan
|:
|% 4,78
|27
|Muharrem İnce
|:
|% 1,06
|6
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|1.232
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|136
|Geçerli Oy
|:
|132
|Katılım Oranı
|:
|% 30.98
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 62,88
|83
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 31,06
|41
|Sinan Oğan
|:
|% 3,79
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 2,27
|3
POLONYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|9
|Toplam Seçmen
|:
|10.457
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
PORTEKİZ CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.484
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ROMANYA
|Toplam Sandık
|:
|30
|Toplam Seçmen
|:
|10.173
|Açılan Sandık
|:
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23.33
|Kullanılan Oy
|:
|1.118
|Geçerli Oy
|:
|1.112
|Katılım Oranı
|:
|% 45.5
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 59,17
|658
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 35,97
|400
|Sinan Oğan
|:
|% 3,15
|35
|Muharrem İnce
|:
|% 1,71
|19
RUSYA FEDERASYONU
|Toplam Sandık
|:
|48
|Toplam Seçmen
|:
|14.357
|Açılan Sandık
|:
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29.17
|Kullanılan Oy
|:
|1.278
|Geçerli Oy
|:
|1.251
|Katılım Oranı
|:
|% 31.25
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 46,68
|584
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 46,28
|579
|Sinan Oğan
|:
|% 4,48
|56
|Muharrem İnce
|:
|% 2,56
|32
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|2.311
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|115
|Geçerli Oy
|:
|114
|Katılım Oranı
|:
|% 35.83
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 56,14
|64
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 38,60
|44
|Sinan Oğan
|:
|% 5,26
|6
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
SİNGAPUR CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.020
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
SLOVAK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|642
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|42
|Toplam Seçmen
|:
|23.005
|Açılan Sandık
|:
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14.29
|Kullanılan Oy
|:
|1.489
|Geçerli Oy
|:
|1.472
|Katılım Oranı
|:
|% 45.37
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 73,98
|1.089
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 25,27
|372
|Sinan Oğan
|:
|% 0,48
|7
|Muharrem İnce
|:
|% 0,27
|4
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|865
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
TAYLAND KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.278
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
TÜRKMENİSTAN
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|635
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|105
|Geçerli Oy
|:
|105
|Katılım Oranı
|:
|% 33.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,62
|50
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 43,81
|46
|Sinan Oğan
|:
|% 6,67
|7
|Muharrem İnce
|:
|% 1,90
|2
UKRAYNA
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|2.608
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|148
|Geçerli Oy
|:
|147
|Katılım Oranı
|:
|% 11.95
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 62,59
|92
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 31,97
|47
|Sinan Oğan
|:
|% 3,40
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 2,04
|3
UMMAN SULTANLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|1.395
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|3.030
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|488
|Geçerli Oy
|:
|484
|Katılım Oranı
|:
|% 48.32
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 89,67
|434
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 9,30
|45
|Muharrem İnce
|:
|% 0,82
|4
|Sinan Oğan
|:
|% 0,21
|1
YENİ ZELANDA
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.115
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|36
|Toplam Seçmen
|:
|11.714
|Açılan Sandık
|:
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27.78
|Kullanılan Oy
|:
|280
|Geçerli Oy
|:
|279
|Katılım Oranı
|:
|% 17.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 77,78
|217
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 18,28
|51
|Muharrem İnce
|:
|% 2,15
|6
|Sinan Oğan
|:
|% 1,79
|5
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR